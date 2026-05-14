¿Coqueteo por la chapa?: Latorre aprovecha festejos para acercarse a Peña y Alliana

Pese a que estaría casi definido que la posible dupla de Pedro Alliana para el 2028 por HC sería el actual ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja, que tendría la bendición de Horacio Cartes, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, se mostró hoy en los principales actos oficiales junto a los cabezas del Ejecutivo.

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Primeramente, en el acto de izamiento de la bandera en el Palacio de López, Latorre estuvo de lado del presidente de la República, Santiago Peña y Pedro Alliana, e incluso, posteriormente los tres mantuvieron una charla en la explanada del Palacio.

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Latorre había sido nominado en nombre de los 44 diputados cartistas y oficialistas como su candidato posible a vicepresidente para el 2028. Además, acordaron con los 15 gobernadores cartistas, que por su parte postulan al gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa (ANR, HC) que tras las internas municipales consensuarían una sola candidatura.

De vuelta, en el Te Deum en la Catedral Metropolitana de Asunción, Latorre (acompañado de su esposa Jociani Repossi) se ubicó cerca del presidente Peña (que estuvo sin la primera dama, Leticia Ocampos, en ambos actos) y también de Alliana, que en su caso estuvo al lado de su esposa y diputada cartista Fabiana Souto.

Si bien Alliana había decretado una “tregua” hasta pasadas las elecciones internas para el anuncio de su dupla, tanto Latorre como “Cesarito” Sosa corren con desventaja ya que Cartes había dado a entender su predilección por Baruja, que es candidato respaldado por la bancada cartista en Senado.

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Bachi, el otro ausente

Otro que llamó la atención por su ausencia en los actos iniciales (izamiento y Te Deum) fue el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, que optó por ir directamente al desfile policial y militar.

Ahí, antes de la llegada de Peña se mostró conversando con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien también participó del Te Deum.

En el caso de Bachi no se trataría de un distanciamiento con el Ejecutivo, puesto que apenas ayer estuvo en un acto en Villa Hayes con el presidente Peña, que incluso fue a visitar el estadio del club 12 de Junio de Villa Hayes, del cual Bachi es “presidente honorario”.