Por asco, Daniel Centurión hizo el vacío a Emiliano Rolón y adelanta posible nueva causa contra abdistas

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) se despachó contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, que ayer estuvo reunido como “invitado” con al mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara de Diputados, donde la bancada de Colorado Añetete le hizo el vacío.

“El día martes, me llama el Presidente de la Cámara de Diputados (el cartista Raúl Latorre) a invitar a una reunión de la mesa directiva con la presencia del Fiscal General del Estado, le dije que no participaría por que me da asco estar donde está ese obsecuente señor”, relató Centurión al justificar el vacío que le hizo el bloque que integra.

La presencia de Emiliano Rolón de hecho no fue muy simpática, salvo para los cartistas y oficialistas, ya que incluso, la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) decidió retirarse en medio del encuentro luego de que el Fiscal General pretendiese cortarle la palabra y hacerla callar, según relató la misma.

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Añetete también tiene sus motivos para repudiar a Rolón, ya que el mismo encabezó y apañó causas sumamente cuestionadas contra referentes del abdismo, como la denuncia del expresidente Horacio Cartes contra el exmandatario Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola y otros exmiembros de su gabinete, y también contra el presidenciable Arnoldo Wiens por el caso Metrobús.

Incluso, Centurión adelantó que huelen que pronto se viene otra nueva causa contra el mismo sector, mientras que la Fiscalía hace la vista gorda contra cartistas, empezando por el presidente de la República, Santiago Peña que tiene dos denuncias penales por presunto enriquecimiento ilícito.

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“Anoche, me encontré accidentalmente con una persona amiga perteneciente al sistema de justicia y me comenta que están montando una causa nueva en contra de miembros de nuestro equipo político (disidentes al oficialismo)”, alertó Centurión.

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Ante esto, desafió al Fiscal General -que paradójicamente fue designado en el gobierno de Abdo- y al cartismo, advirtiéndoles que “nunca la noche ha sido eterna, el amanecer llegara y muy pronto”.

“Les digo por este medio, no les tenemos miedo, los vamos a seguir enfrentando con todas nuestras fuerzas. No crean que su destructiva comodidad y corruptas acciones serán eternas, sus nombres están grabados en su ignominiosa historia que quedará en la mente de nuestro pueblo y un día con justicia se los demandará“, sostuvo el diputado disidente.

Tanto el proceso contra Abdo, Espínola y otros en base a la denuncia de HC como contra Wiens se vieron enturbiados por cuestionadas maniobras de la Fiscalía.

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En la causa abierta en base a denuncia de HC por supuesta divulgación de secretos en acto de servicio y otros, conversaciones filtradas evidenciaron cómo el abogado de Cartes, Pedro Ovelar ordenaba diligencias al entonces fiscal del caso, Aldo Cantero, hoy ternado para ser juez penal de la Capital.

Por su parte, en el caso Metrobús, la Fiscalía no solo imputó a Wiens por frenar una obra “mal parida” de origen y que generó graves daños a los frentistas, al ser iniciada sin siquiera tener todos los permisos aprobados, sino que para colmo también blanquearon al exminsitro del gobierno de HC, Ramón Jiménez Gaona.