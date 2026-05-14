Varela vincula homenaje patrio con crisis judicial por caso Cantero

El senador Mario Varela (ANR, Añetete) sostuvo que la recordación patriótica debe servir también como “un punto importante de inflexión” para reivindicar la consolidación de las instituciones democráticas y recuperar la credibilidad ciudadana en el sistema judicial.

“La recordación de la independencia nacional también debe ser un punto importante de inflexión para reivindicar todo lo que tiene que ver con la consolidación de un Estado democrático y de derecho”, expresó.

El legislador colorado y ante el JEM hizo referencia directa al fiscal Aldo Cantero, quien integra la terna para ocupar un cargo de juez penal de la Capital, pese a las críticas y controversias que marcaron su actuación en causas contra autoridades del gobierno pasado.

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Varela recordó el escándalo generado por la imputación impulsada por Cantero contra exfuncionarios del gobierno anterior, proceso del cual posteriormente fue apartado y que, según dijo, nunca fue esclarecido completamente.

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“Hay algunos agentes fiscales que no tienen un antecedente que respalde la integridad ética. Quizás técnicamente puedan tener un buen perfil, me refiero al fiscal Aldo Cantero”, manifestó.

El senador remarcó que la falta de aclaración sobre aquel episodio genera dudas sobre la credibilidad institucional y reclamó criterios “objetivos, claros y precisos” para las designaciones dentro del sistema de justicia.

Defiende el rol parlamentario

En otro tramo de su discurso, Varela defendió el rol del Parlamento como espacio de debate y confrontación de ideas, rechazando las descalificaciones personales, pero insistiendo en que los representantes públicos no pueden dejar de asumir sus responsabilidades políticas y éticas.

“Este no es un club de amigos”, afirmó el senador, al señalar que dentro de la democracia pueden existir diferencias profundas sin que ello implique ataques personales.

Añadió que las decisiones políticas conllevan una “responsabilidad colectiva” y que el compromiso de los legisladores debe estar enfocado en proteger las instituciones republicanas.