Villarrica: Capital guaireña cuenta con cuatro precandidatos a la intendencia

Villarrica celebra hoy sus 456 años de fundación y sus habitantes, afiliados al PLRA o a la ANR, ya se alistan para participar en las internas partidarias del 7 de junio.

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Posteriormente el 4 de octubre, en las elecciones municipales, podrán votar todos los inscriptos en el padrón electoral de dicha ciudad para renovar a su intendente y concejales.

La verdadera interna estará en el Partido Colorado donde tres movimientos nacionales se enfrentarán por la candidatura oficial.

Alfredo Toledo Bruno (ANR, Colorado Añetete Lista 6): Es el candidato del abdismo, concejal municipal saliente y esposo de la jueza Marlene Concepción. Dice tener disponibles para la campaña interna G. 50 millones, según su declaración jurada remitida al TSJE.

Jorge Alberto Cáceres Duarte (ANR, Causa Republicana Lista 5): El exDirector de la Penitenciaría Regional de Villarrica es el candidato del movimiento liderado por la senadora Lilian Samaniego. Reporta G. 0 como gasto de campaña.

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Rubén Alejandro “Pilo” Fanego Bogado (ANR Honor Colorado Lista 2): Finalmente el cartismo apuesta por este concejal departamental, miembro del equipo del gobernador de Guairá Cesar Sosa (ANR, HC). Reporta G. 100 millones de gasto de campaña entre ahorros y salario.

Liberal busca la reelección

A su turno, el intendente saliente Magín Benítez (PLRA Lista 10), busca el rekutú. En la interna liberal es el único candidato y tiene el apoyo de otras fuerzas opositoras. Días atrás, la mayoría colorada en la Junta Municipal rechazó su balance de gestión 2025. Reporta G. 50 millones para gasto de campaña.