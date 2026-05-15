Canciller confirma dialogo con China pero se truncó por “imposiciones”

La semana pasada, mientras el presidente Santiago Peña visitaba Taiwán, Guo Jiakun, portavoz de la cancillería china, habló de “la connivencia con las autoridades de Taiwán no cuenta con respaldo popular” en Paraguay, en base a una supuesta encuesta hecha en el Paraguay. De esa manera, el funcionario chino presionó al gobierno de Peña para que reconociera a la República Popular China.

Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y uno de los 12 países en el mundo. En tanto, China considera a la nación taiwanesa una isla rebelde. Además, Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas.

Este miércoles último, en una rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano respondió a una consulta sobre la relación con China, el cual es un destino de las exportaciones paraguayas como la soja, pese a que no existen relaciones oficiales.

Además, Paraguay importa del país asiático manufacturas, electrónica, vehículos, maquinarias, entre otros.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, contó que Paraguay buscó dialogar “en su oportunidad” con el gobierno de la República Popular China para establecer relaciones diplomáticas y consulares.

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“Pero ellos (China) no aceptan que nosotros tengamos relaciones con Taiwán, así como nosotros no aceptamos ninguna condición para establecer tales relaciones con China. De manera que, para nosotros, no tiene sentido discutir”, aseveró el ministro de Relaciones Exteriores.

El canciller Ramírez Lezcano indicó además que hoy que las relaciones entre Taiwán y Paraguay “se basan sobre principios y valores” compartidos, como la libertad, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.

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Reunión en EE.UU.

Como dato no menor, un día antes de que arrancara la gira oficial en Taiwán, el canciller Ramírez Lezcano se reunió en Washington DC con Joshua Young, coordinador para China del Departamento de Estado de EE.UU. y subsecretario adjunto para Asia Oriental y el Pacífico, con la creciente influencia de Pekín en la región como tema principal.

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El encuentro en la capital de EE.UU, dejó en evidencia el posicionamiento geopolítico de Paraguay en medio de la disputa geopolítica y comercial entre el país del norte y China.