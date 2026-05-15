Encargado de cementerio emite cheques sin fondos de la Municipalidad de Valenzuela

La Municipalidad de Valenzuela, cuya intendenta es la cuestionada Mirtha Fernández (PLRA) fue recientemente intimada a pagar G. 115 millones por la emisión de dos cheques sin fondos y más gastos judiciales debido al proceso judicial que entabló Marco Torres Aguilera.

Según los documentos a los cuales accedieron los concejales municipales colorados, un oficial de justicia intimó a Municipalidad a pagar de manera inmediata G. 115 millones, por la emisión de dos cheques, uno de G. 105 millones y otro de G. 120 millones en octubre del 2025 a Marcos Torres Aguilera.

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Al respecto, el concejal colorado Néstor Cantero indicó que el Juzgado de Primera Instancia de Caacupé hizo llegar la intimación a la Junta Municipal a modo de información y que ellos no conocen en qué concepto se emitieron los dos cheques.

Agregó que el firmante, José Flores no es un funcionario de la parte de Administración sino que se desempeña como cuidador del Cementerio Municipal y en ocasiones se desempeña como chofer de la ambulancia municipal por lo cual le parece sumamente preocupante la situación.

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Manifestó que desde la bancada colorada solicitarán informes a la intendenta Mirtha Fernández para conocer más sobre el tema. Además convocarán al encargado del cementerio para saber el motivo del por qué firmó un cheque municipal.

También se solicitará informes al Banco Nacional de Fomento (BNF) para conocer quiénes son los encargados de emitir los cheques de la Municipalidad de Valenzuela y los registrados como encargados de las cuentas bancarias.

No figura como funcionario

José Flores, no figura como funcionario de la Municipalidad de Valenzuela en ninguno de los documentos oficiales, en donde por ley debe estar declarado su salario, función y fecha de ingreso a la institución.

No existe en la nómina de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR) y tampoco está en el portal de Nómina de la Secretaria de la Función Pública.

Mientras, en la página del gobierno en donde la intendenta Mirtha Fernández debe alzar mensualmente la nómina salarial de sus funcionarios no está actualizada.

“Él es un funcionario, sabemos que trabaja hace mucho, pero debemos saber si firmó o fue obligado a firmar. No sería la primera vez que la intendenta involucra en hechos irregulares a sus funcionarios, ya ocurrió con su secretaria general y su contador que están ahora en juicio junto con ella”, dijo el concejal Cantero.

El edil manifestó que el próximo lunes durante la sesión de la Junta Municipal solicitará que sea convocado el funcionario y la remisión de los pedidos de informes.

Juicio Oral por lesión de confianza

Mirtha Fernández se encuentra en juicio por una supuesta tragada de G. 1999 millones durante su gestión del 2019. Junto con ella están acusadas otras seis personas por lesión de confianza y asociación criminal, y dos más ya fueron condenadas.

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Actualmente, el juicio se encuentra en la etapa de declaración de testigos. El Ministerio Público sostuvo que cuenta con elementos suficientes para sostener su acusación.

En tanto, también fue recientemente imputada por un supuesto desfalco de G. 300 millones a las arcas municipales junto con otros cinco funcionarios municipales, pero los hechos se habrían desarrollado durante su gestión 2022-2023.,