Hermano recepcionista de la senadora cartista Guadalupe Aveiro ya “está mejor” en Itaipú

La senadora cartista Guadalupe Aveiro Solís, con cero votos y desde la suplencia asumió el pasado 11 de marzo el curul dejado en ese entonces por el “permiso” otorgado al ahora exsenador y condenado (ratificado en segunda instancia) Erico Galeano (ANR) y apenas un mes después, su hermano Arnaldo Aveiro Solís fue comisionado a Itaipú, sin mayor mérito que el ser hermano de la legisladora leal al cartismo.

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Según se constata en la planilla oficial de Itaipú, desde el pasado 16 de abril, Arnaldo Aveiro está como comisionado desde la Cámara de Diputados, con un salario mensual de G. 21.000.000, sin tener título universitario.

Puntualmente, con el comisionamiento el mismo recibe un sobresueldo de G. 6.000.000 correspondiente a la categoría Com. 06 “Profesional de Nivel No Universitario”, lo cual se condice además con su última declaración jurada donde consigna tener solo hasta estudios secundarios.

Según fuentes extraoficiales, el hermano de la legisladora fue asignado al departamento de Compras de Itaipú, debería constar ya oficialmente en una nueva declaración jurada ante la Contraloría, la cual Aveiro aún no presentó, pese a la obligación legal de hacerlo.

Hasta el mes pasado, Arnaldo Aveiro, pese al pomposo título de “asesor”, se desempeñaba como recepcionista en la Cámara de Diputados, recibiendo grupos estudiantiles y a otros visitantes, puntualmente asignado al departamento de Relaciones Exteriores.

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Un “nepobaby” de larga data

Como si el faltasen condimentos escandalosos a este caso, Arnaldo Aveiro Solís, ya cobraba un jugoso salario de la Cámara de Diputados de G. 16.350.000, donde fue nombrado como “asesor” el 01 de octubre de 2005 durante la presidencia de su entonces cuñado y exlegislador Víctor Bogado (ANR, cartista).

Desde entonces, Arnaldo Aveiro cobró entre G. 13 millones y G. 15 millones mensuales, con la particularidad de que tuvo un pico salarial en 2022, coincidente con el hecho de que su hermana había asumido como diputada en el periodo pasado (2018-2023).

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“Lupe” Aveiro había asumido como diputada en marzo de 2022 en reemplazo del exdiputado Juan Carlos Ozorio (ANR), que se vio forzado a renunciar por estar involucrado en el caso “A Ultranza PY”.

La asunción de la banca por parte de Aveiro fue en marzo de 2022, y su hermano Arnaldo Aveiro tuvo un aumento salarial en octubre de ese año, pasando a cobrar de G. 13.500.000 a G. 17.000.000.

En junio de 2023, el mismo mes en que su hermana dejó de ser legisladora, su salario volvió a decaer mínimamente, aunque cobraba igualmente unos nada despreciables G. 15.000.000.