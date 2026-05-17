Elecciones Municipales: Sugestivo “coqueteo” de El Chila con precandidato cartista en Luque

En las redes sociales apareció una foto del ex arquero José Luis Chilavert, precandidato a intendente de Luque por un movimiento opositor, en medio de la cúpula principal del movimiento cartista “Somos Luque” que postula a Hugo Farías como precandidato a intendente. Esta situación generó especulaciones en redes sociales sí “El Chila” estaría descabalgando de su precandidatura y acompañaría al cartista.

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“Resulta que el indomable José Luis Chilavert, el hombre que tumbaba defensas y escupía verdades sin despeinarse, cayó redondito en una “emboscada” digna de un principiante. Él solo pasaba por ahí, buscaba un micrófono para hablar de fútbol o de la vida, y ¡pum! de repente, se materializó en el búnker de “Somos Luque”, escribió un internauta en Facebook donde fue colgada la foto.

​“Otro candidato más que se dobla ante el dinero mal habido. No tiene vergüenza de salir abrazado con un candidato cartista como Hugui Farías”, escribió otra persona.

Para apagar un poco el “encendido cuestionamiento” el ex arquero de la selección paraguaya en su perfil oficial explicó que como es una figura conocida, le pidieron salir en una foto y él accedió.

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“Soy Chilavert José Luis y fui invitado por una radio para una nota y estacioné mi auto y aparecieron personas a sacarse fotos conmigo y apareció el señor Hugo Farías que también posó para la foto”, escribió Chilavert.

Sin embargo, la foto fue tomada en medio de la cúpula más dura del cartismo luqueño, y varios candidatos a concejales cartistas en el patio del PC principal de Hugo Farías.

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“Cada uno puede hablar y pensar diferente, somos Luqueños Unidos, Lista 5 la única opción válida para todos los luqueños, no estamos contaminados de la corrupción y el cambio lo genera la gente con su voto. Saludos a todos los Luqueños”, remató el ex arquero al afirmar que no descabalgaría.

Debilitar la oposición

El ex arquero José Luis Chilavert tiene el apoyo del Partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas, del Partido de la Libertad del senador Eduardo Nakayama y de Patria Querida cuyo líder es el ex senador Stephan Rasmussen, e inscribió su candidatura bajo la carpa del movimiento “Unidos por Luque”.

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Sin embargo, inicialmente se manejaba una alianza con otros partidos políticos de la oposición en Luque cuyos dirigentes sugirieron que se haga una encuesta con la concejal Belén Maldonado (PLRA), pero aparentemente el ex arquero no quiso pasar por el filtro y la alianza se quebró.

Belén Maldonado irá como precandidata del Partido Participación Ciudadana y otros partidos opositores. De esa manera ya al principio la precandidatura de Chilavert se vio como un factor debilitante de la oposición en Luque y ahora el sugestivo coqueteo reaviva las especulaciones de que solo se candidató para dividir a los opositores en Luque.