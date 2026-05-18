Bachi responde a disidentes: “Parece que estamos perdiendo el partido y queremos abrir el paraguas”

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, respondió a las críticas de movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en alusión a Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) y a los senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla y Ever Villalba que cuestionan la confiabilidad del sistema de máquinas de votación y reclaman mayores auditorías.

Núñez afirmó que muchos de estos planteamientos responden más a una estrategia política que a dudas reales sobre el proceso electoral, y sugirió que se busca “abrir el paraguas” ante una eventual derrota en los próximos comicios.

“Ahora cuestionar más pinta como que estamos perdiendo el partido y queremos abrir el paraguas. Y el que va a ganar pues no tiene miedo”, expresó el legislador.

Defensa del sistema electoral y respaldo al TSJE

El titular del Congreso reiteró su confianza en el trabajo del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y sostuvo que no existen elementos objetivos para deslegitimar el sistema de votación electrónica vigente. Según dijo, instalar sospechas antes de las elecciones “es nocivo para la democracia” y genera incertidumbre en la ciudadanía.

También remarcó que los partidos políticos ya cuentan con representantes oficiales y apoderados con personería jurídica para participar de las auditorías y controles del proceso electoral.

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Las declaraciones de Núñez apuntan directamente a sectores de la disidencia colorada vinculados a la senadora Samaniego, así como a referentes opositores que han exigido auditorías más amplias sobre las máquinas de votación.

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En ese contexto, el senador sostuvo que los partidos ya tuvieron instancias de participación en los procesos de verificación, pero que varios sectores no asistieron a las convocatorias oficiales.

El debate también incluyó críticas cruzadas con la senadora Celeste Amarilla, quien había cuestionado la forma en que los partidos designan representantes en los organismos electorales.

Propuesta de “doble desbloqueo” de listas

En medio de la polémica, Núñez redobló su apuesta en materia electoral y anunció que trabaja en un proyecto de ley para modificar el sistema de listas desbloqueadas.

La propuesta plantea pasar de un solo voto preferencial a un esquema de “doble desbloqueo”, que permitiría al elector elegir hasta dos candidatos dentro de una misma lista.

“Estoy trabajando en un proyecto de ley para que el ciudadano tenga la posibilidad de desbloquear a dos candidatos”, explicó.

Revisión de títulos “mau” en el Congreso

En otro plano, el presidente del Senado también respaldó la iniciativa del senador Eduardo Nakayama (independiente) de iniciar una purga en el Congreso para revisar la situación de funcionarios que perciben bonificaciones vinculadas a títulos académicos de dudosa legitimidad.

Núñez afirmó que el Legislativo no puede quedar al margen de una revisión interna sobre la validez de títulos y eventuales irregularidades, en medio de debates sobre posibles casos de documentación falsa, y recordó que los funcionarios del Congreso no cobran por título académico desde la implementación de la matriz salarial.