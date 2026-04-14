Día Nacional del Vori Vori, el “mejor plato del mundo”: así lo celebran

El tradicional plato de Paraguay que consiste en una sopa de caldo de pollo con bolitas de harina de maíz y queso, conocido como el vori vori, es considerado un patrimonio culinario, por lo que se lo conmemora cada 14 de abril, que se declara Día Nacional del Vori Vori.

A fin de conmemorar al plato paraguayo, el cual logró consolidarse como la mejor sopa del mundo y uno de los mejores platos del mundo, según Taste Atlas, hoy se realizó una degustación gratuita y abierta al público en varios puntos del país.

En Asunción, capital del Paraguay, la degustación más importante se realizó frente a Turista Roga, ubicada en calle Palma.

Angie Duarte, ministra de Turismo, reconoció al vori vori como el embajador turístico por excelencia, ya que posiciona hoy día a nuestro país por segundo año consecutivo como destino gastronómico.

“Primero, tímidamente nos enteramos que esta es la mejor sopa del mundo, pero al año siguiente no solamente la mejor sopa, sino que el mejor plato del mundo, desplazando a la pizza inclusive. Así que con orgullo 100% paraguayo hoy celebramos el día del vori vori y esto es un día festivo, con el apoyo de empresas hoy nos permite hacer una degustación”, refirió.

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Degustación del vori vori por su día

La degustación se realizó hasta el mediodía en varios puntos del país, frente a cada una de las sedes de la Senatur, como también en algunos lugares emblemáticos, como la costanera de Encarnación.

Duarte destacó como una de las características más importantes del vori vori que el mismo se come en todos los hogares paraguayos.

“Hoy el vori vori lo pueden encontrar desde los hoteles que están registrados acá, pero también todos los restaurantes, las ferias, y hoy hay vori vori en todos los restaurantes del Paraguay y en los principales mercados municipales también. Así que es un plato que se come en todos los locales, que no hace diferencia entre ricos y pobres”, resaltó.

Agregó que cada vez que se hacen exposiciones en otros países del mundo, los extranjeros ya acuden a los stands de Paraguay a preguntar por el vori vori, así como también es lo primero por lo que preguntan cuando llegan al país.