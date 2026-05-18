Jesús de Tavarangüé: Supuesto narcointendente cumple 7 meses prófugo

El exintendente de Jesús de Tavarangüé (Itapúa), Hernán Adolar Schlender (ANR) acusado en 2019 por el Ministerio Público de haber supuestamente facilitado el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico a la cuenta del Fonacide durante el 2014 y 2015 lleva siete meses evadiendo la justicia.

El político colorado está prófugo desde el 15 de octubre del 2025, mientras que su ex contador Zenón Cáceres Duarte fue condenado el 31 de diciembre del 2025 a cuatro años de cárcel, apeló su sentencia. En marzo pasado la sentencia fue confirmada por un tribunal.

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El proceso

Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que entre el 2014 y 2015, la Municipalidad de Jesús realizó depósitos por G. 3.602 millones a la cuenta del banco BBVA destinada exclusivamente a la cuenta del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que no corresponden a transferencias hechas por el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El supuesto perjuicio patrimonial al distrito es de G. 7.418 millones, en virtud de la utilización de documentos atribuidos a empresas, cuyos representantes legales negaron haber realizado los trabajos o cobros declarados ante la CGR.

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La acusación del Ministerio Público resalta que el esquema utilizado es característico del lavado de dinero, “puesto que lo que se está buscando es introducir al sistema financiero sumas de dinero cuyos orígenes no pueden ser justificados, que en su mayor parte provienen de actividades ilícitas o al margen de la ley”.