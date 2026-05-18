Máquinas de votación: son una amenaza directa a la voluntad popular, reitera el Frente Guasú

El exsenador Sixto Pereira, líder de la concertación de izquierda Frente Guasu, sostuvo que para este bloque las máquinas de votación no garantizan la transparencia, la participación y la democracia.

Lea más: Frente Guasu: 50 peritos informáticos denuncian vulnerabilidades de las máquinas de votación

Dijo que ya expresaron este punto en febrero último cuando desde varias agrupaciones denunciaban que la Justicia Electoral no permitió una auditoría real a los aparatos por parte de los técnicos designados.

Sostuvo que es una obligación de las dirigencias políticas y sociales hacer respetar y garantizar que haya transparencia en el proceso electoral.

Recordó que los técnicos enviados por la oposición al TSJE habían expresado que solo permitieron una verificación con miras a cumplir formalidades.

Carente de transparencia, control y auditoría independiente

En un comunicado lanzado en febrero, el Frente Guasu, concertación cuya principal figura es Fernando Lugo, señaló que las máquinas de votación son una amenaza directa a la voluntad popular y a la democracia en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus dirigentes sostuvieron entonces que este sistema era carente de transparencia, control y auditoría independiente.

Afirmaban que el mismo pone en “grave riesgo la legitimidad de los resultados y la confianza ciudadana”.

Denunciaban además que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) había impedido sistemáticamente una auditoría plena y un control externo efectivo sobre el funcionamiento de estas máquinas, bloqueando cualquier posibilidad de verificar la integridad del proceso electoral.

“La democracia se sostiene únicamente en la confianza del pueblo. Sin auditoría ni fiscalización independiente, el proceso electoral queda viciado y la voluntad popular es vulnerada de forma inaceptable”, expresaron entonces.

“Exigimos al TSJE y a las autoridades electorales que revisen de manera urgente el uso de estas tecnologías y establezcan mecanismos de verificación independientes en todas las etapas del proceso electoral”, reclamaron meses atrás.

“Alertamos a todas las fuerzas políticas y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes ante esta amenaza que pone en jaque la democracia paraguaya. Este es un llamado firme y contundente para defender la voluntad popular y garantizar elecciones libres, justas y transparentes”, advirtieron entonces.