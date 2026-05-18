Máquinas de Votación: “Tiki” González V. pide ajustar sistemas de controles ante dudas surgidas

El diputado abdista Luis “Tiki” González Vaesken dijo que si bien siempre existen dudas sobre las máquinas de votación, y más en este proceso donde se adjudicó al consorcio Comitia -MSA, que había sido eliminado por incumplimientos graves en un primer llamado a licitación, la única salida que encuentran es tratar de reformar los sistemas de control el día de las votaciones.

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“Deberemos indudablemente ajustar los sistemas de control. Siempre se habla en cada elección de las dudas, pero bueno, un buen sistema de control puede permitir tener realmente un resultado justo”, sostuvo “Tiki” González Vaesken.

En tal sentido, dijo que en su zona (Alto Paraná) “estamos preocupándonos en el proceso electoral para tener un control real” y van a “estar atentos a que no haya ningún tipo de irregularidad” y que creen que es lo que resta, hasta tanto se vea si se puede realizar la auditoria solicitada.

Controlar los votos en las mesas

González Vaesken cree que “si el veedor, si nuestros integrantes de mesas, si nuestros apoderados, cumplen su función y el control es bueno” podría hacerse frente a cualquier intento de alterar resultados.

Sobre todo enfatizó en que pretende insistir en el control de las papeletas en mesa, para que coincidan con los resultados que emiten las máquinas de votación.

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Finalmente, también dijo que estas medidas que implementen como movimiento; no deberían sustituir al pedido de auditoría de las máquinas de votación, y que el TSJE “no debería negar si está todo bien”.

Esto, ya que la Justicia Electoral alegó que esa ya es una etapa cerrada, aunque movimientos colorados disidentes denunciaron que sus técnicos no tuvieron acceso a las pruebas de las máquinas, las cuales estuvieron habilitadas solo a los oficialistas.