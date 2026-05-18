Auditoría de máquinas de votación debía hacerse en febrero, insiste Lilian Samaniego

La senadora colorada y principal dirigente del movimiento Causa Republicana, Lilian Samaniego, insistió esta mañana en que antes de las elecciones se debe realizar una auditoría de las máquinas de votación. “Nosotros exigimos que se cumpla el cronograma electoral”, señaló.

Manifestó su preocupación por la falta de ejecución de la auditoría técnica y afirmó que el cronograma electoral contemplaba que las verificaciones técnicas debían realizarse en febrero, pero —según indicó— ese proceso no se concretó dentro del plazo establecido.

“Que se haga la auditoría y se cumpla el cronograma electoral”, insistió la legisladora. Argumentó que el pedido apunta a garantizar confianza y reglas claras para todos los sectores internos del Partido Colorado.

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Samaniego sostuvo que distintos movimientos presentaron una nota formal ante las autoridades partidarias para solicitar el cumplimiento de la resolución vinculada a la auditoría de las máquinas.

Necesidad de mayor transparencia

La parlamentaria remarcó que la discusión no pasa por modificar el sistema de voto preferente ni el uso de tecnología electoral, sino por asegurar controles técnicos y acceso a la información.

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En ese sentido, afirmó que los movimientos internos de la disidencia no recibieron informes técnicos relacionados con las auditorías realizadas ni detalles sobre las verificaciones de las máquinas de votación.

Asimismo, sostuvo que una mayor apertura y participación de todos los sectores contribuiría a fortalecer la credibilidad del proceso electoral partidario. “Siempre hubo confianza, transparencia y respeto a las reglas acordadas”, recordó al referirse a procesos internos anteriores durante su etapa como presidenta de la ANR.

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“HC no es el Partido Colorado”

Lilian Samaniego respondió a las explicaciones dadas desde la Justicia Electoral sobre la participación de un representante de la ANR en la auditoría de máquinas de votación y aseguró que los sectores no alineados a Honor Colorado no recibieron informes técnicos del proceso.

Según sostuvo, el representante del Tribunal Electoral Partidario no presentó reportes a los demás movimientos internos. “No solamente a nosotros, a los 50 movimientos”, afirmó.

La senadora también cuestionó que un solo sector partidario haya centralizado la representación ante las instancias electorales y remarcó que el Partido Colorado está integrado por múltiples movimientos internos. En ese contexto, insistió en que todos los espacios deben tener acceso a información vinculada al proceso de auditoría para fortalecer la confianza en las internas.

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“El Partido Colorado no es Honor Colorado. Hoy somos cerca de tres millones de paraguayos los colorados. Para estas internas van a participar 51 movimientos internos del partido. O sea que un movimiento no le representa al partido”, enfatizó.

Asimismo, reclamó una respuesta del Tribunal Electoral Partidario al pedido presentado por movimientos de la disidencia para exigir el cumplimiento del cronograma electoral. En ese sentido, cuestionó la demora, puesto que la nota fue entregada la semana pasada, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta formal sobre el reclamo.

Además, pidió al presidente de la ANR, Horacio Cartes, involucrarse en la situación y atender reclamos sobre el funcionamiento de la estructura electoral partidaria, que —según dijo— enfrenta carencias operativas.

“¿Hoy qué tenemos? Un partido con un movimiento que se cree dueño del partido. No es así“, insistió.