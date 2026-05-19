‘Bachi’ Núñez: abierto al balotaje, pero insiste con la reelección

En conversación con ABC Cardinal este martes, el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio ‘Bachi’ Núñez (ANR, Partido Colorado), dijo creer que eventualmente Paraguay adoptará el sistema de balotaje o segunda vuelta electoral, pero también reiteró su opinión de que el país debería incorporar la reelección.

En elecciones con balotaje, un sistema vigente en la mayoría de los países de la región latinoamericana -siendo Paraguay una de las pocas excepciones-, se convoca a una segunda ronda de votación entre los dos candidatos con el mayor porcentaje de votos si es que ninguno alcanzó en la primera vuelta un porcentaje de votos definido por ley.

Al consultársele su opinión sobre el sistema de balotaje, el senador Núñez dijo que eventualmente “debe haber una reforma” constitucional y que “en algún momento se va a instalar”.

“Los únicos que no tenemos reelección”

Sin embargo, agregó que también se debe debatir instalar la reelección presidencial y de otros cargos ejecutivos como los de gobernadores.

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“Tenemos que premiar al que hace buena gestión, como los intendentes que pueden ser reelectos. ¿Por qué no los gobernadores? ¿Por qué no los presidentes?”, dijo. “Somos los únicos en América del Sur que no tenemos reelección”.

La reelección presidencial solo podría ser incorporada en Paraguay por medio de una reforma de la Constitución Nacional.

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En 2017, el entonces presidente Horacio Cartes –actual titular del Partido Colorado y líder del movimiento Honor Colorado de la ANR, al que pertenece el senador Núñez- intentó introducir la reelección presidencial por medio de una enmienda impulsada por sus aliados en el Congreso, pero se vio obligado a desistir luego de una masiva protesta ciudadana que fue violentamente reprimida.

“Doble desbloqueo” de listas

En otro punto, el senador Núñez habló del anuncio que hizo ayer, lunes, sobre la elaboración de un proyecto de ley que propone modificar el sistema de listas electorales desbloqueadas introduciendo un sistema de “doble desbloqueo” que permitiría a cada ciudadano elegir hasta dos candidatos dentro de una lista en vez de solo uno, como es el caso en la actualidad.

Afirmó que en otros países se implementan sistemas similares que dan “más opciones al ciudadano” en las urnas y generan una “competencia interna” dentro de los partidos.

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Agregó que el proyecto de ley será elaborado con la colaboración de actores “avezados en el tema electoral” y estimó que el texto estaría listo en unos diez días.

El legislador cartista afirmó que hay sectores de la oposición -mencionó específicamente a la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal, PLRA)- que buscan volver al sistema electoral anterior de listas cerradas y votaciones con papeletas físicas, pero dijo que en ambas Cámaras del Congreso la mayoría defiende mantener el desbloqueo de listas.

“En general, el Congreso es la representación del pueblo con el desbloqueo”, argumentó. “Hay gente que no podía entrar por lista cerrada. A mí me conviene la lista cerrada, estoy en la cúpula partidaria; nos encerramos entre cuatro paredes y nos elegimos, y no van a entrar los del interior”.

Nueva auditoría a máquinas de votación

Finalmente, comentó sobre el pedido realizado por representantes de facciones disidentes del Partido Colorado que solicitan una nueva auditoría a las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones internas partidarias de junio y los comicios municipales de octubre de este año, ante lo que consideran una falta de garantías y de transparencia en el proceso electoral.

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El senador Núñez dijo no oponerse a una nueva auditoría, pero señaló que los plazos electorales son “perentorios e improrrogables” y que una prolongación del cronograma electoral supondría una “suspensión” de las elecciones internas que deben celebrarse el domingo 7 de junio, dentro de menos de 20 días.

“Eso atenta directamente contra la democracia”, opinó.