Presionado por movimientos internos, la ANR solicita auditoría a las máquinas de votación

Varios referentes del Partido Colorado cuestionan que, a 20 días de las elecciones internas simultáneas, no se garantice la transparencia en el proceso electoral, por lo cual exigieron que se realice la auditoría de hardware y software de las máquinas de votación.

Consultado al respecto, el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR Santiago Brizuela, manifestó que ya remitieron una nota al Tribunal Superior de Justicia Electoral en donde solicitan la realización de la auditoría de las máquinas de votación.

Explicó que varios movimientos, de los 51 que están habilitados por la ANR para las elecciones internas solicitaron la realización de la auditoría por que tienen dudas.

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“Ya conversé con los ministros de la Justicia Electoral, el pedido tuvo muy buena acogida para dilucidar cualquier duda que se tenga sobre la transparencia", dijo Brizuela.

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Manifestó que están coordinando con el TSJE si la auditoría se realizará en la institución electoral o en la sede del Partido Colorado para recibir a todos los técnicos de los 51 movimientos internos.

“Estamos coordinando si se puede destinar dos o tres días de auditoría con los representantes de la empresa proveedora de las máquinas y los técnicos de los 51 movimientos que estén”, manifestó Brizuela.

Sin embargo, aclaró que el control y el uso de las máquinas de votación están a cargo del TSJE y es dicha institución la que debe garantizar la fiabilidad.

“El control y el uso de las máquinas de votación son del TSJE. Todo debe ser coordinado, trabajado y supervisado con el TSJE y no podemos estar ajenos a la preocupación de los movimientos", dijo Brizuela.

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Manifestó que dentro del cronograma electoral estaba marcado el 22 y 23 de febrero la realización de la auditoría de la máquina, pero una disposición de la Justicia Electoral se pospuso y quedó sujeta a un nuevo aviso.

Sin embargo, a 20 días de las elecciones internas ese trabajo no se hizo y, debido a eso muchos referentes partidarios están exigiendo ese procedimiento para garantizar la transparencia.

“La situación es subsanable. Recibida la petición de varios movimientos, se decidió en el pleno; gestionar unas acciones para facilitar el cumplimiento de dicha exigencia. Tiempo hay y de sobra, hay voluntad”, puntualizó Brizuela.

La senadora Lilian Samaniego, referente del movimiento Causa Republicana, Arnoldo Wiens y otros referentes del movimiento Colorado Añeteté también vienen reclamando desde hace varias semanas la falta de garantías en el proceso electoral debido a la poca fiabilidad que se tiene en las máquinas de votación.