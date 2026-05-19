Camilo Pérez se reúne con cooperativistas, pese a ley vigente

En la sede de la Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (Fecomulp), el precandidato a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, se reunirá con cooperativistas, según la invitación que circuló en las redes sociales.

El mitin se prevé que inicie a las 20:00 en la sede de la Fecomulp (Félix Bogado casi Picada Diarte).

En el flyer se observa al dirigente cooperativo y protesorero de la Fecomulp, Jorge Cruz Roa, quien es además representante de la cooperativa Universitaria Ltda. La actividad es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

De acuerdo a los datos, el titular de la Fecomulp es Alcibiades Quiñónez Ayala, en representación de la cooperativa San Lorenzo Ltda. Fue exconcejal y completó el mandato del destituido intendente de San Lorenzo, Albino Ferrer (ANR-HC).

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¿Qué dice la ley?

La Ley Nº 438/94 “De Cooperativas”, refiere en su artículo 4, la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas las cuales “deben observar los siguientes principios”, concretamente en el inciso e) “Neutralidad en materia de política partidaria y movimentista, religión, raza y nacionalidad”.