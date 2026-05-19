Colorados coinciden en realizar auditoría a las máquinas y en no suspender elecciones

Los diputados colorados Daniel Centurión (Añeteté) y Alejandro Aguilera (Honor Colorado) coincidieron en que si existen dudas sobre la fiabilidad de las máquinas de votación se lleven a una auditoría, y una revisión general, pero no están de acuerdo en la suspensión de las elecciones.

“Yo quiero salvar a una de las pocas instituciones que tiene credibilidad, hemos ganado y perdido elecciones, pero terminamos felicitando siempre al proceso electoral que lleva adelante la Justicia Electoral”, dijo el colorado disidente Daniel Centurión.

Agregó que confía en las máquinas de votación, pero el Tribunal Electoral del Partido Colorado no goza de su entera confianza.

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“Lo que hoy se cuestiona, no es a la Justicia Electoral, sino al Tribunal Electoral Partidario, en donde los disidentes reclamaban amplia participación y una plural organización en las internas. Del Tribunal Partidario tengo mis dudas, por que hay una mayoría que no actúa de manera institucional”, sostuvo Centurión.

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Indicó que volver a las papeletas sería un retroceso en el proceso electoral, por lo cual insta a la Justicia Electoral a dilucidar todas las dudas sobre las máquinas de votación y autorizar que los técnicos de los diferentes movimientos y partidos puedan hacer las auditorías.

“A mí me preocupa que se mezclen los tantos y, en paralelo, volver a las listas sábanas. Al destruir la imagen de la Justicia Electoral, van a querer volver a las papeletas y eso es un retroceso”, puntualizó Centurión.

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Denuncias alocadas

Por su lado, el diputado cartista Alejandro Aguilera trató de incoherentes las denuncias del sector de la oposición sobre que las máquinas de votación podrían ser jaqueadas.

“Están en derrota, por eso quieren enturbiar el proceso electoral, no tiene ningún sentido lo que dicen. Nunca presentaron ninguna prueba, muchos de ellos están recibiendo subsidio, me parece una incoherencia”, indicó el cartista.

Aguilera no está de acuerdo con suspender las elecciones internas municipales, pero está abierto a que se hagan las auditorías para disipar las dudas.

“No hay motivos para desconfiar de las máquinas, solo por las denuncias alocadas de la disidencia que no es capaz de tener respaldo popular. Estamos a tres semanas del proceso electoral y no se pueden suspender”, manifestó.

Agregó que volver a las papeletas sería un enorme retroceso y que, pese a que el sistema electoral actual fue para “destruir al partido colorado”, él está conforme con las maquinas de votación.

“El modelo de papeletas es un retroceso, con las máquinas de votación se tiene mayor participación. Ya no se pueden imponer desde las cúpulas, como antes los candidatos. Este sistema se hizo para destruir al Partido Colorado y le salió el tiro por la culata”, puntualizó Aguilera.