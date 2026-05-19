Falla en máquina de votación siembra dudas, denuncia apoderado del PLRA

El representante partidario expresó su profunda preocupación no solo por el error técnico detectado en una de las máquinas de votación, sino también por las estrictas restricciones impuestas durante los controles.

“No nos dejan entrar con los teléfonos celulares ni grabar. En una de las mesas que corresponde a Itapúa, elegida al azar, al momento de realizar el simulacro de voto, una de las máquinas imprime el boletín en forma parcial, donde se constata una diferencia entre el voto impreso y el voto contabilizado por la máquina”, explicó el apoderado.

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Ante la consulta al representante de la empresa proveedora del servicio, este no brindó mayores detalles o explicaciones sobre lo ocurrido, lo que encendió las alarmas ante un escenario real de comicios.

“Dentro del día electoral, un hecho similar será un problema grave para la legitimidad del proceso electoral, porque habrá dudas sobre la transparencia electoral y el proceso de adjudicación del alquiler de las máquinas”, advirtió Garcete con severidad.

Sin firmas ni respuestas claras

El apoderado comentó que tras el incidente labraron un acta para dejar constancia de la situación, pero se toparon con la negativa del técnico de la firma encargada, quien se rehusó a rubricar el documento.

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Para el sector denunciante, el fallo no es un error menor de imprenta, sino un defecto que vulnera las bases mismas de la fiscalización civil. “Esto violaría el principio del escrutinio público, porque al momento del conteo, el boletín no va a estar en forma íntegra, pero la máquina si le va a computar”, detalló.

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Lo más preocupante para Garcete es que, hasta el momento, ningún técnico ha sabido explicar si el problema radica en el software de la máquina o en el lote de los boletines de votos impresos.

La escala del daño potencial, según el apoderado, es alarmante: “Si el problema es la máquina, vamos a tener 14 mil problemas. Pero si el problema es el boletín de voto, tenemos 10 millones de problemas”, sentenció.