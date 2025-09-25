Yolanda rearma su bancada de Cruzada y Walter Kobylanski la reemplazará ante el Parlasur

La senadora Yolanda Paredes comunicó a la presidencia de la Cámara de Senadores la integración de la bancada de Cruzada Nacional tras sumar a Walter Kobylanski, quien reemplaza hasta el fin del periodo parlamentario a Norma Aquino alias Yamy Nal, expulsada por los audios filtrados, donde se revelaba un presunto esquema de tráfico de influencias.

También se suma Lucía Mendoza, quien reemplaza por dos meses a Javier “Chaqueñito” Vera, quien también fue suspendido por los audios filtrados en los cuales se le escucha hablar con la exsenadora Aquino, entre otras cosas, sobre una supuesta repartija de dinero de una donación de Taiwán, contratos en Itaipú y compra de votos por US$ 20 mil.

La senadora Paredes también pidió a la presidencia del Senado que sea designado Kobylanski en su reemplazo como miembro titular ante el Parlamento del Mercosur. Paredes había ingresado al espacio en reemplazo de Kattya González (independiente) luego de que la misma fuera destituida del Senado, en una polémica decisión, el 14 de febrero del 2024.

Al inicio del periodo parlamentario, julio del 2023, la bancada de Honor Colorado convocó a Javier Vera Medina, alias “Chaqueñito” para que preste juramento en sustitución del senador electo Rafael “Mbururú” Esquivel de Cruzada Nacional, privado de libertad debido a más de 50 causas en su contra.

Apenas juró, se sentó con la bancada del cartismo y apoyó todas las decisiones del sector, hasta que fue expulsado del movimiento por “inmoral”, tras ser víctima de un presunto chantaje por un video de contenido sexual. Chaqueñito, pese a ser expulsado, siguió votando con el sector colorado que, recientemente, lo salvó de ser expulsado también.

Igualmente, después se sumaron al cartismo Zenaida Delgado y Yamy Nal, quienes formaron parte de la bancada oficialista y fueron protagonistas de escandalosos casos como del del incendio de una parte de un vehículo oficial del Congreso que luego se develó que fue destinado para uso privado. En el caso de Yamy Nal, la misma se vio salpicada por casos de nepotismo y agresiones contra periodistas.

Mientras que, en el caso del senador José Oviedo, el mismo decidió apartarse del sector tras recibir la noticia de haber sido expulsado de Cruzada Nacional por no pagar su cuota al partido. Oviedo fue el único del sector que decidió mantenerse en la línea opositora y se sumó al movimiento Yo Creo, que tiene como líder al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. El sector está representado en el senador Rubén Velázquez.

Cruzada Nacional ha sido el sector que mayor cantidad de tránsfugas tuvo, en menos de un año del periodo legislativo (2023-2028).