TSJE termina de alistar maletines, pese a reclamos por falta de auditoría técnica a máquinas

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ente presidido este año por Jorge Bogarín González (Ind), informó la realización de la “auditoría judicial” de los maletines electorales. Dicha actividad contó con la presencia del senador liberal Ever Villalba, aspirante a la presidencia del PLRA y uno de los mayores críticos a las vulnerabilidades de las máquinas de votación.

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En este procedimiento no hay auditoría técnica a los aparatos, solo una revisión a los maletines electorales que son seleccionados al azar por los apoderados de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), indicaron.

La oposición y la disidencia habían urgido posponer el cronograma electoral hasta que se haga una auditoría técnica e independiente a la programación de las máquinas de votación. El cartismo se mostró a favor de una auditoría, pero la rechazó de plano argumentando que la solicitud es extemporánea y que los plazos y términos del proceso electoral son perentorios e improrrogables. Autoridades del TSJE sostienen que todo se trata de un ataque al sistema de voto preferencial, desbloqueo de lista y máquinas de votación.

Revisión de maletines

En cuanto a la auditoría de los maletines, desde el TSJE agregaron que este procedimiento se realiza en presencia de los representantes de los Tribunales Electorales y de los apoderados de los movimientos internos de las organizaciones políticas.

La Justicia Electoral informó que en este procedimiento se da prioridad a los maletines electorales correspondientes a los departamentos con mayor distancia geográfica en cumplimiento con el Cronograma Electoral.

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El proceso de “auditoría” de los útiles y documentos electorales, forma parte de la asistencia técnica y logística, estipulada en el convenio interinstitucional firmado entre el TSJE y ambos partidos políticos.

En la jornada, el TSJE informó que los representantes de la ANR han concluido con la auditoría de los maletines electorales del departamento de Alto Paraguay y continúan con las verificaciones del departamento de Alto Paraná.

Afirman que el PLRA ha concluido la auditoría en cinco departamentos, entre los que se encuentran Alto Paraguay, Alto Paraná, Itapúa, Concepción y Caaguazú, además de los locales habilitados en el exterior del país para la renovación de sus autoridades partidarias; mientras que el departamento de San Pedro continúa bajo fiscalización.

Añadieron que estos trabajos de control son acompañados de manera continua por los funcionarios técnicos de las Direcciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de Recursos Electorales y Logística Electoral, encargados de brindar apoyo durante el proceso de verificación.