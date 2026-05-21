Embretada, Junta de Capiatá revocaría hoy declaración de “hijo dilecto” a Erico Galeano

La Junta Municipal de Capiatá se debe reunir hoy desde las 9:00 de la mañana para debatir su orden del día. En dicho documento ya aparece el pedido del activista Alejo Ventura quien pidió al órgano revocar la distinción de hijo dilecto a Erico Galeano, exsenador cartista condenado por lavado y asociación criminal.

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Los concejales hasta la fecha habían eludido el tema de retirar la distinción pese a que la Junta Municipal de Areguá, donde Galeano tenía numerosos operadores en la política, en la comuna y en entidades deportivas, ya revocó la misma mención en marzo último ante la presión ciudadana.

A 20 días de las internas partidarias, los cartistas le soltarían la mano a Erico Galeano en cuanto a su distinción hecha por la Junta Municipal en 2017.

Esto considerando que de los actuales 12 miembros de la Junta Municipal, dos ediles buscan la intendencia.

A esto se suma que, entre los 10 ediles restantes, seis cartistas y tres liberales buscan otro período en el órgano municipal.

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El Presidente de la Junta Municipal es Braulio Riquelme (ANR) y el vicepresidente es David Llano (PLRA).

El concejal José Riquelme (ANR), busca la intendencia por Fuerza Republicana y su colega Luis Garcete (ANR) por la lista 45 Somos Capiatá.

Igualmente los concejales cartistas Mario Mármol, Américo Barreto, Ramón Sosa, Fernando Jiménez, Braulio Riquelme y Raquel Argüello buscan el rekutú.

Entre los liberales también buscan otro periodo Carlos Denis, David Llano y Belém Melgarejo buscan otro periodo.