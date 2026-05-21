Política
21 de mayo de 2026 a la - 06:30

Embretada, Junta de Capiatá revocaría hoy declaración de “hijo dilecto” a Erico Galeano

Los miembros de la Junta Municipal del Capiatá.
Los miembros de la Junta Municipal del Capiatá.

Embretados ante las críticas y su silencio cómplice, los 12 miembros de la Junta Municipal de Capiatá deben tratar hoy el pedido ciudadano para retirar la distinción de “hijo dilecto” a Erico Galeano, exsenador cartista condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal. Entre los ediles, hay dos intendentables y nueve buscan otro periodo en la Junta.

Por ABC Color

La Junta Municipal de Capiatá se debe reunir hoy desde las 9:00 de la mañana para debatir su orden del día. En dicho documento ya aparece el pedido del activista Alejo Ventura quien pidió al órgano revocar la distinción de hijo dilecto a Erico Galeano, exsenador cartista condenado por lavado y asociación criminal.

Lea más: Activistas exigen a ediles de Capiatá revocar distinción de “hijo dilecto” a Erico Galeano

Los concejales hasta la fecha habían eludido el tema de retirar la distinción pese a que la Junta Municipal de Areguá, donde Galeano tenía numerosos operadores en la política, en la comuna y en entidades deportivas, ya revocó la misma mención en marzo último ante la presión ciudadana.

En 2017 Erico Galeano participaba en la sesión de la Junta Municipal de Capiatá presidida entonces por Javier Trinidad Salinas (PLRA).
En 2017 Erico Galeano participaba en la sesión de la Junta Municipal de Capiatá presidida entonces por Javier Trinidad Salinas (PLRA).

A 20 días de las internas partidarias, los cartistas le soltarían la mano a Erico Galeano en cuanto a su distinción hecha por la Junta Municipal en 2017.

Esto considerando que de los actuales 12 miembros de la Junta Municipal, dos ediles buscan la intendencia.

A esto se suma que, entre los 10 ediles restantes, seis cartistas y tres liberales buscan otro período en el órgano municipal.

Braulio
Braulio Riquelme (ANR).

El Presidente de la Junta Municipal es Braulio Riquelme (ANR) y el vicepresidente es David Llano (PLRA).

El concejal José Riquelme (ANR), busca la intendencia por Fuerza Republicana y su colega Luis Garcete (ANR) por la lista 45 Somos Capiatá.

Igualmente los concejales cartistas Mario Mármol, Américo Barreto, Ramón Sosa, Fernando Jiménez, Braulio Riquelme y Raquel Argüello buscan el rekutú.

Entre los liberales también buscan otro periodo Carlos Denis, David Llano y Belém Melgarejo buscan otro periodo.