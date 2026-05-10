Afines a Santi Peña usaron US$ 472.000 para “campañas sucias” y propaganda

El histórico de gastos de Meta (Facebook e Instagram) desde octubre de 2021 hasta mayo de 2026 expone el despilfarro de una gigantesca maquinaria digital ligada al entorno político y comunicacional del presidente de la República, Santiago Peña Palacios.

Según los registros de la plataforma, un total de 14 páginas inyectaron G. 2.909.640.640 para la difusión de 7.965 anuncios.

Centrados lidera el conteo de publicaciones con 1.205 anuncios, seguida de cerca por el pseudomedio Click Digital, que desde 2022 sumó 1.042 posteos pautados.

Por su parte, cuentas dedicadas netamente a la campaña sucia como En La Tecla y Sucia Política, operativas desde 2021 y 2022, respectivamente, acumularon cientos de millones de guaraníes en hostigamiento a actores críticos.

Creció con Peña

Un detalle revelador es la sincronización temporal de esta red publicitaria.

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Diez de estas plataformas iniciaron sus millonarias pautas recién a partir de 2024, coincidiendo con el afianzamiento del nuevo gobierno.

Portales como Central Noticias, Somos Paraguay, Chaco Hoy y Alto Paraná Hoy inundaron de golpe las redes sociales con propaganda oficial y agresiones. Solo la página Central Noticias, por ejemplo, destinó G. 470.259.045 en lo que va del año 2026.

Despierta Paraguay, que fue utilizada durante la campaña electoral para promover desinformación y teorías de conspiración, disparó su financiamiento tras la llegada del oficialismo al Gobierno.

Se desligan de páginas

Al inicio de la investigación, el operador político y exfuncionario público Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui fue apuntado por una exfuncionaria suya como el responsable de Central Noticias, una página registrada con el mismo número de celular que Sucia Política en Meta.

Villaverde fue contactado, sin embargo rechazó cualquier vínculo con esta red. “No, de ninguna manera (...)”, dijo ante la pregunta si era el responsable. Pero la negación choca con las pruebas. Al consultarle sobre la agencia Comunik, empresa donde él mismo aparece como directivo en fotos y publicaciones oficiales, dijo no tener vínculo.

Fuerte vínculo con Peña

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) confirman que Villaverde, en palabras del ministro Gustavo Villate, “es un actor político que trabajó desde la campaña del presidente, es una persona que (…) es militante a nivel político”.

En la misma línea, la viceministra Alejandra Duarte admitió que “es una persona que trabajó en campaña”, catalogándolo abiertamente como “un activista” y “un militante superactivo” en el entorno de poder.

Al cierre de esta edición, ya desaparecieron de las redes las cuentas de las páginas PY Elige, En La Tecla, Sucia Política y Despierta Paraguay.