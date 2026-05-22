PLRA: Fleitas rechaza acusación de Villalba sobre vínculo de apoderado técnico con el cartismo

A falta de poco más de dos semanas para la realización de las elecciones internas en las que partidos políticos de Paraguay elegirán sus candidatos para los comicios municipales de octubre, y en las que algunas agrupaciones políticas también elegirán a sus nuevas autoridades partidarias, persiste la controversia en torno a las máquinas de votación que serán utilizadas.

Uno de los partidos que elegirán no solo candidatos para intendencias y concejalías, sino también nuevas autoridades partidarias, es el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el mayor partido de oposición del país.

El movimiento liderado por el senador Ever Villalba, uno de los candidatos a la presidencia del PLRA, ha sido uno de los sectores críticos que han señalado “vulnerabilidades” en las máquinas y han expresado temores de posible fraude electoral.

Lea más: Villalba denuncia que apoderado del PLRA es un “infiltrado” cartista vinculado a “Bachi” Núñez

El senador Villalba, además, acusó al apoderado técnico designado por el PLRA para verificar las máquinas, Carlos Díaz Casabianca, de ser un “infiltrado” que responde al senador colorado Basilio ‘Bachi’ Núñez, presidente del Congreso Nacional y miembro del movimiento oficialista cartista Honor Colorado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Descalificaciones de Villalba “no sorprenden”

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el presidente del Partido Liberal, Hugo Fleitas, rechazó las “descalificaciones personales y profesionales” lanzadas por el senador Villalba contra Díaz Casabianca y manifestó que el partido comprobó tanto su idoneidad técnica como sus “inclinaciones políticas” antes de designarlo como apoderado técnico.

Dijo que esas averiguaciones arrojaron buenas referencias sobre Díaz Casabianca, quien es afiliado del opositor Partido Encuentro Nacional y también fue apoderado técnico de esa agrupación política.

Lea más: Exsenador Espínola sale en defensa de técnico del PLRA y tilda de “disparate” acusaciones de vínculo con Bachi

Fleitas lamentó que “las descalificaciones del senador no sorprenden” y agregó que Villalba se ha caracterizado por su “nulo apoyo” a la conducción nacional del Partido Liberal en el proceso de reconfiguración que el partido atraviesa desde la grave derrota que sufrió en las elecciones generales de 2023.

“Ninguna máquina es invulnerable”

El presidente del PLRA enfatizó que sus expresiones no deben interpretarse como una defensa de las máquinas de votación y señaló que estas han experimentado fallas durante los procesos de pruebas y auditorías.

“No estamos cien por ciento diciendo al pueblo liberal que las máquinas son invulnerables, el criterio de los técnicos es que ninguna máquina es invulnerable”, dijo.

Sin embargo, subrayó que, en las pruebas realizadas, “no vemos que se esté preparando un fraude a través de estas máquinas”, aunque agregó que el Partido Liberal seguirá “vigilante” sobre el tema.

Lea más: Tras reclamos y dudas, TSJE anuncia “verificación técnica” a las máquinas de votación

Ante los recurrentes reclamos de movimientos de varios partidos sobre las máquinas de votación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral anunció que la próxima semana los partidos volverán a realizar verificaciones técnicas de software y hardware de los dispositivos.