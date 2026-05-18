Peña y Alliana pidieron reelección de Cartes en ANR, dice apoderado

El jefe de Gabinete de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González Báez, contó que el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente y futuro presidenciable para el 2028, Pedro Alliana, solicitaron a Horacio Cartes analizar la posibilidad de volver a postularse para un nuevo periodo al frente de la agrupación partidaria en el 2028, año de las elecciones generales.

González Báez, quien es además asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), contó que la petición fue formulada por Peña y Alliana el pasado lunes 4 de mayo, en la reunión del Comando de Honor Colorado, encuentro que se llevó a cabo en la residencia del expresidente Horacio Cartes, en Asunción.

“En la última reunión de comando realizada hace 15 días, fue nuevamente el propio presidente de la República quien le solicitó al presidente Cartes analizar la posibilidad de volver a presentarse para el próximo periodo partidario, y esto fue secundado por Alliana, quien dijo que uno de los puntos principales para él es tener el respaldo del partido y el acompañamiento directo de Cartes en el caso de ser elegido”, expresó hoy el abogado González Báez, en contacto con radio 970 AM.

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Asimismo, el apoderado general de la ANR rechazó las supuestas tensiones entre Cartes y Peña. Afirmó que esas versiones son una “operación mediática” y política lanzada por adversarios para atentar contra la unidad en el oficialismo.

“Horacio Cartes está para dar una vuelta más, pero dependerá de él que así sea. Algunos quieren crear ronchas, que hay algún tipo de afectación en la relación de ambos, pero terminan dándose un tortazo por la nariz (sic) ya que eso no resulta”, manifestó.

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Cartes fue electo en diciembre de 2022 titular de la ANR, en comicios partidarios tras vencer al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez (2018-2023). Asumió el cargo de titular colorado en enero de 2023. Reemplazó en el cargo a Pedro Alliana. El período de Cartes se extiende hasta el 2028.

El exmandatario (2013-2018) se recupera satisfactoriamente tras una intervención quirúrgica en el corazón, acaecida a fines de febrero pasado. Paulatinamente, semanas atrás, retomó su agenda pública.

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“Administrar realidades”

En otro momento, Eduardo González Baéz dijo que el pedido de reelección de Horacio Cartes en la conducción partidaria es “administrar realidades”.

Señaló que el expresidente de la República “es el político que mide mejor, es el líder indiscutible de nuestro movimiento y del partido”.

“Honor Colorado no es un equipo improvisado, ejecutamos un plan que vamos trazando“, subrayó el apoderado colorado.