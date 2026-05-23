Arnaldo anticipa la victoria en Asunción por el voto castigo a “Nenecho” y Santi Peña

Entrevistado en el programa No Tiene Nombre de ABC Cardinal y ABC Tv, el senador Arnaldo Samaniego (Fuerza y Causa Republicana, Lista 7), candidato de la disidencia colorada para la Intendencia de Asunción, dijo que en la calle se siente el enojo de la gente contra las actuales autoridades municipales y nacionales. En contrapartida, sostuvo que su propia campaña a la Intendencia capitalina no se basa en “promesas” sino en los resultados que tuvo como intendente del 2010 a 2015.

Lea más: ¿Quiénes son todos los aspirantes a la intendencia de Asunción?

“Armaron tanto desastre en lo administrativo y lo financiero que eso se refleja en el estado en que se encuentra la ciudad, en un estado de abandono, las calles rotas, llenas de bache, cada barrio con minivertederos”, señaló.

El legislador insistió en que la gente está furiosa por la alevosa malversación del dinero de los contribuyentes y que el mismo equipo que apoyó a Nenecho ahora respalde a Camilo Pérez sin cargar con el costo político.

“Hasta hoy no sabemos a ciencia cierta dónde están los G. 500.000 millones. Y esto continúa, es el mismo equipo del actual intendente (Luis Bello), el mismo equipo de Nenecho, es el mismo equipo que representa hoy el oficialismo”, dijo.

Sostuvo que “la gente ya no cree en promesas”, sin embargo, “nosotros sí podemos mostrar lo que ya hicimos y estamos planteando las soluciones en base a las preocupaciones que tiene la gente. Tenemos un plan que vamos a activar el primer día que lleguemos a la municipalidad proyectando 200 acciones concretas para atender las demandas ciudadanas prioritarias”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Auditoría a máquinas: Temen baja participación

En cuanto al pedido de la disidencia colorada de hacer una completa auditoría a las máquinas de votación, ante el temor de supuestas vulnerabilidades que beneficien a los cartistas, dijo que su prioridad es garantizar la fiabilidad para evitar una baja participación.

“No queremos de ninguna manera desalentar la participación, nosotros queremos que pase todo lo contrario, que la gente vaya en masa a votar porque es importante elegir bien a las autoridades municipales para tener una ciudad que nos merezcamos”, advirtió.

Lea más: Senado pide informe a la Contraloría sobre fondos del Comité Olímpico en ODESUR 2022

“Nosotros estamos optimistas que nuestros técnicos nos van a dar las garantías necesarias para que la gente pueda ir a votar tranquilamente y exista una alta participación el 7 de junio”, dijo.

En cuanto a las encuestas que aparecen en las redes, sostuvo que su sector no mandó hacer ningún sondeo y que los demás “están totalmente comprados por el oficialismo”.

Duda del abrazo republicano y la foto en Mburuvicha Róga

En otro punto dijo que la candidatura de Camilo Pérez no tiene éxito porque fue impuesto por Santiago Peña y que “a la gente no le gusta que se le imponga, la gente quiere elegir”. Dijo que a esto se suma la “desesperación” que tiene el oficialismo al presionar a entes públicos y funcionarios a ser arreados a actos cartistas. “Se están engañando ellos con las convocatorias que hacen”, aseveró.

Finalmente, dijo que todavía no pensó si de ganar las elecciones municipales iría a posar en una foto con Santiago Peña en Mburuvicha Róga, ya que cuestionan al oficialismo el manejo de la Comuna reflejado en las calles y los barrios.

Agregó que solo en caso de ganar las elecciones municipales renunciaría a su puesto en el Senado.