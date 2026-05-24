Villalba dice coincidir con Prieto en su postura contra un sistema que hambrea y mata

El senador Ever Villalba, candidato a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), coincidieron públicamente durante un acto político realizado en Caaguazú, en el marco del cierre de campaña del candidato a concejal liberal Richard López.

En dicho distrito el PLRA tiene un solo precandidato a la intendencia, Alejo Ríos (Unidad para La victoria Nuevo Liberalismo Lista 15), y una sola lista de concejales (Lista 15). Yo Creo no tiene candidato a intendente pero si lista propia de ediles.

El intendente saliente es José “Papu” Ríos (PLRA).

El Partido Colorado tiene dos precandidatos a la intendencia, la concejal municipal Raquel Alvarenga de Galeano (ANR, HC) y Víctor Fretes (Lista 30) de un movimiento independiente.

La actividad reunió a dirigentes, jóvenes y simpatizantes liberales y opositores. Según los organizadores, esto los consolida como una de las convocatorias más significativas de los últimos días en el departamento.

Durante su intervención, el senador Ever Villalba destacó la necesidad de construir coincidencias amplias para enfrentar la actual situación del país.

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“Con Miguel Prieto podemos tener diferencias, pero coincidimos en algo fundamental: este sistema que hambrea y mata debe ser enfrentado con coraje, firmeza y valentía”, expresó Villalba.

Las declaraciones fueron interpretadas como una señal de apertura hacia sectores opositores y de búsqueda de una articulación política más amplia de cara a los próximos desafíos electorales.

Por su parte, Miguel Prieto apoyó la candidatura de Villalba a la presidencia del PLRA y sostuvo además que mantiene amistades y vínculos en distintos sectores políticos. Pero insistió en que el principal objetivo debe ser enfrentar “este sistema” que, según señaló, mantiene profundas desigualdades y limita las oportunidades para la ciudadanía.

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El acto también sirvió para fortalecer la candidatura de Richard López, quien cerró su campaña acompañado de referentes liberales y sectores independientes que buscan consolidar una alternativa política en Caaguazú.

La presencia conjunta de Villalba y Prieto vuelve a instalar especulaciones sobre posibles entendimientos y coincidencias estratégicas entre sectores opositores con miras a futuras disputas electorales.