Afara sobre audios de Javier Zacarías: “Ante las evidencias uno tiene que rendirse”

Un audio revela cómo el senador cartista Javier Zacarías Irún prometió un contrato en Itaipú a un operador político a cambio de favores en Ciudad del Este, mientras su hermano dirige la entidad, evidenciando el nepotismo en el entorno político nacional.

El senador Juan Afara fue consultado sobre el audio que compromete a su colega Javier Zacarias Irún e indicó que existen altas sospechas de uso indebido de influencias.

Además, agregó que hay demasiada gente que necesita y se presenta a los concursos y no pasa nada.

“Demasiado se nota que es lo que es. Por lo visto ese es el sistema, es lo que utilizan, pero es él quien tiene que hablar sobre eso”, apuntó el legislador.

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En otro momento, señaló:“Para mi es uso indebido de infuencias, porque hay demasiado gente que necesita, que se presenta a cuantos concursos hay y ni si quiera por si acaso”.

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Ante la pregunta de si al entidad se maneja como moneda de cambio, sostuvo desconcer el manejo en Itaipú, pero mencionó que eso es lo que se ve y entonces, en base a eso uno saca conclusiones. “Ante las evidencias uno tiene que rendirse”, finalizó.