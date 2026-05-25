Reparto de cargos de Itaipú por Zacarías Irún es uso indebido de influencia, sostiene Celeste Amarilla

Se dio a conocer un audio que revela cómo el senador cartista Javier Zacarías Irún prometió un contrato en Itaipú al entonces operador político Osvaldo Sánchez Jara para su hermano a cambio de votos en Ciudad del Este. Esto, considerando que el hermano de Javier, Justo “Lucho” Zacarías Irún, es actual director paraguayo de Itaipú Binacional.

El entonces operador político y ahora precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este por el cartismo increpó en el audio al parlamentario por incumplir las promesas de pago y favores del clan Zacarías Irún. Ante la insistencia, el senador se ofreció como “secretario” para conseguir un contrato que se firmó al día siguiente de la reunión que se dio con el precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este.

Para la senadora Celeste Amarilla, el caso corresponde a un evidente uso indebido de influencias, lo que es causal de pérdida de investidura, según el artículo 201 de la Constitución Nacional.

“Pero esto es el caso palpable de uso indebido. Imagínense que él le dice en un momento dado: ‘Usame como tu secretario’, es decir, un senador de la República le dice a un X ‘usame para que yo te gestione cosas para que yo te consiga cosas’, y ¿a cambio de qué? Y a cambio de votos (...) Entonces, así por votos entra Zacarías después de todo lo que fue Zacarías en el Este, vuelve a ser senador por estas cosas, quitándole el lugar a muchos otros que podían desempeñar el cargo con mucho más capacidad y con mucho más dignidad y honestidad que Zacarías”, criticó.

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Pérdida de investidura aunque sea testimonial

Consultada sobre si corresponde la pérdida de investidura, la senadora respondió que sí, que se puede plantear, pese que muchos de sus colegas de la oposición piensen que es desgastante presentarlo en una coyuntura donde pierden por la cantidad de votos con los que cuentan.

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“Siempre se puede plantear, pero hay que ver. A veces algunos consideran que es un desgaste entrar y perder. Yo no, yo siempre digo es testimonial aunque tengas un voto, pero hay que consultar con bancada. No todos, no todos quieren perder”, recordó.

Recordó que cuando fue diputada con Kattya González, siempre presentaron los pedidos de pérdida de investidura que muchas veces perdían con dos votos a favor, pero eso nunca les impidió seguir haciendo los pedidos, ya que lo que más les importaba era sentar postura sobre los casos.