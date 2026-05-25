Hoy se inicia verificación técnica de máquinas de votación

Actualmente hay dos principales cuestionamientos a las máquinas de votación que se utilizarán tanto para las internas partidarias simultáneas, como para las elecciones municipales de octubre. Una de ellas se dio tras la revisión convocada por el TSJE en febrero, donde los técnicos informáticos cuestionaron la vulnerabilidad de las máquinas, como también que no existió una auditoría técnica integral.

Otro cuestionamiento es que los nuevos representantes de la proveedora consorcio argentino Comitia MSA, que ya se encargó del arriendo de máquinas en las elecciones municipales 2021 y generales del 2023, son gerentes del grupo Ueno, lo que disparó las denuncias de presunto fraude, ya que es del grupo empresarial del que el Presidente de la República, Santiago Peña, fue accionista.

Ante esto, el TSJE designó una verificación técnica de las máquinas de votación que será hoy y mañana para los movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el miércoles y jueves para los del PLRA, según recordó Luis Alberto Mauro, director de comisiones electorales.

“No es una auditoría, es de verificación técnica del software y del hardware de la máquina de votación que va a ser utilizada en las internas del 7 de junio y en las municipales del 4 de octubre. Las corrientes internas del Partido Colorado señalaron de que no tuvieron ocasión de venir acá en el mes de febrero cuando hicimos la auditoría y por eso le pidieron al TEP del Partido Colorado este acto que hoy estamos llevando a cabo. Este acto de verificación es una solicitud que recibió la justicia electoral del TEP del Partido Colorado”, recordó.

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Verificación técnica de máquinas de votación

Esta mañana se presentaron para la verificación técnica el presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR Santiago Brizuela, como también los miembros Mónica Seifart y Félix Ortellado.

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Mauro detalló que son 10 corrientes internas del Partido Colorado que son representadas con un total de 26 técnicos de cada una. Hoy se prevé verificar la arquitectura del hardware, que está compuesta por la placa electrónica, la unidad de procesamiento, el microcontrolador, la impresora, el sistema de alimentación, los sensores, los boletines, las actas, las credenciales y las antenas del RF ID de las máquinas de votación.

Agregó que si cualquier técnico quiere hacer alguna consulta fuera de este esquema, tiene toda la libertad de hacerlo.

“Se desarma total y absolutamente para revisar y que hagan las consultas que quieran. Allí pueden ver este elemento que está en la máquina de votación, ¿qué utilidad tiene?, ¿para qué sirve?, ¿qué puede hacer?, así de cada uno de los elementos que integran cada máquina de votación”, precisó.

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Cronograma electoral del TSJE

Insistió en que el calendario electoral se dio a conocer el 15 de julio del año pasado, el cual incluye la auditoría que se realizó en febrero de este año, donde los técnicos y apoderados de los partidos políticos cuestionaron tanto el acceso a la verificación, como la vulnerabilidad de las máquinas. Sin embargo, según el funcionario del TSJE, durante los días de auditoría los representantes de los partidos no se presentaron o pidieron participar.

“Sabían que en febrero íbamos a tener un mes para la auditoría, un mes, y ninguna de estas corrientes internas, ni coloradas, ni liberales nos pidieron participar, ni tampoco le pidieron a su partido, ninguna. Nosotros no le hemos negado el acceso en ese mes de febrero que duró un mes. Nadie pidió participar fuera de la estructura del partido en sí”, señaló.

Sostuvo que respondieron a todos los cuestionamientos y le llama la atención que Derlis Gregor, representante del Partido Paraguay Soberano, uno de los principales críticos, solo estuvo siete de los 20 días que duró la auditoría, mientras que otros participaron solo un día.

“Una de las técnicas que participó acá y que dijo, ‘nosotros fuimos para participar de la en la auditoría de la Justicia Electoral y nos echaron’, dice el video, dos videos tiene y en los dos videos dice que les echamos y que, por lo tanto, los técnicos no pudieron hacer la verificación en la auditoría, y esta chica que habla vino 19 días, como son días de lunes a viernes, esa auditoría duró 20 días, ella estuvo 19 días presente y nosotros podemos responderles a ustedes, mostrarles a ustedes, tenemos firmado por todos estos técnicos, tenemos firmado su entrada y su salida”, aseguró.

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Por último, aseguró que los cuestionamientos vienen por parte de partidos menores, ya que no recibieron cuestionamientos ni del Partido Colorado, PLRA, Patria Querida, Yo Creo y que incluso Johana Ortega, del Partido País Solidario (PPS) difundió un video en el que cuestionó que en la oposición lancen miedo a la ciudadanía contra las máquinas de votación, calificando las denuncias de “teorías de la conspiración” que desalienten la participación.

El cronograma de la verificación quedó establecido así:

Lunes 25 y martes 26 de mayo : técnicos y movimientos internos de la ANR.

Miércoles 27 y jueves 28 de mayo: técnicos y movimientos internos del PLRA.

Las jornadas se realizarán desde las 09:00 en la sede central del TSJE. El procedimiento incluirá:

Revisión rápida de hardware y software;

Simulacros de votación y escrutinio;

Pruebas al sistema.

No obstante, no se permitirá retirar el código fuente ni desarmar físicamente los equipos, punto cuestionado por los sectores críticos, que consideran insuficiente una revisión de dos días sin acceso total a los componentes.