Afiliación forzada: Defensor de DD.HH. denuncia fraude en la ANR y advierte acciones legales

El abogado y referente de la lucha por los derechos Humanos, Oscar Ayala Amarilla, denunció desde sus redes sociales que su nombre y datos personales fueron incluidos sin su consentimiento en el padrón de la ANR, partido político al cual nunca se afilió.

Se repite así la larga práctica del Partido Colorado de afiliar en forma fraudulenta a las personas inscriptas en el Padrón Electoral. Esta práctica queda en evidencia cada vez que la ANR pone su padrón partidario a disposición de la ciudadanía en su sitio web con miras a las elecciones municipales o generales.

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Ayala Amarilla dijo que, por esta razón, presentó una nota a la ANR exigiendo su desafiliación y reservándose el derecho de accionar judicialmente si su solicitud no prospera.

“El fraude y las diversas formas de manipulación electoral propias del partido de gobierno tienen muchas manifestaciones”, advirtió.

“Les recomiendo que verifiquen sus nombres; si figuran de forma irregular, háganlo público y soliciten su exclusión. Este tipo de hechos, además de ser una ofensa para quienes siempre hemos militado en la oposición, debería ser investigado a profundidad por el Ministerio Público”, exigió.

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En su nota dirigida a Horacio Cartes, presidente de la ANR, Amarilla advierte que, de procederse a lo solicitado con la mayor brevedad, se verá en la obligación de iniciar las acciones legales que en derecho le corresponden ante la Justicia para obtener la exclusión judicial

Así también, advierte a Cartes que formulará la denuncia penal ante el Ministerio Público para la investigación y castigo de los responsables de este hecho, “el cual configura a primera vista un hecho punible contra los órganos electorales y la fe pública”.