Ortega sobre blanqueo a Peña: “La Fiscalía no investiga al poder, lo protege”

Ante la conclusión de la Contraloría General de la República (CGR), a cargo de Camilo Benítez, Johanna Ortega cuestionó con firmeza a las autoridades encargadas de investigar la denuncia realizada contra el presidente Santiago Peña.

“Diosito, te pido humildemente que algún día me reveles la fórmula del éxito de Santiago Peña. El fiscal general volvió a demostrar que el Ministerio Público no investiga al poder: lo protege. Presentamos una denuncia contra Santiago Peña con indicios serios. En vez de investigar, la Fiscalía le pasó la pelota a la Contraloría”, sostuvo en su cuenta de la red social “X”.

Para Ortega, el problema no es solo el “crecimiento patrimonial obsceno, sino la impunidad descarada”.

Señaló que en 2017 Santiago Peña decía no tener casa propia y apenas dos autos usados, mientras que hoy tiene una mansión en San Bernardino y otros tres inmuebles. “Amén a los milagros patrimoniales”, manifestó.

¿Qué concluyó la Contraloría?

Según se divulgó ayer, lunes, los analistas de la Contraloría “hallaron correspondencia” entre el crecimiento patrimonial declarado por el presidente Peña y los documentos e informes de instituciones públicas y privadas que el ente contralor tuvo en cuenta para la realización del examen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la denuncia que presentaron ante el Ministerio Público, los legisladores opositores indicaban que el presidente Peña dejó el Ministerio de Hacienda en 2017 con un patrimonio aproximado de 2.300 millones de guaraníes y que el mandatario declaró un patrimonio de unos 23.000 millones de guaraníes al asumir la Presidencia, según las declaraciones juradas de ambos periodos.

Esa denuncia fue presentada cuando saltó el escándalo de la construcción de su lujosa mansión en la ciudad de San Bernardino y, además, se difundió el caso de los “sobres de dólares” que aparecían o desaparecían en Mburuvicha Róga, tras la declaración de una exfuncionaria.