Asociación estratégica: Encargado de negocios de EE.UU. en nuestro país se reunió con Wiens

La embajada de los EE.UU. en nuestro país informó este mediodía sobre la reunión que mantuvieron en la fecha su encargado de negocios, Robert Alter y el precandidato a presidente de la República por el abdismo, Arnoldo Wiens, siendo el primer presidenciable que hasta ahora públicamente se conoce mantuvo este tipo de encuentro.

"El Encargado de Negocios, Robert Alter, se reunió hoy con el Señor Arnoldo Wiens para conversar sobre los valores e intereses compartidos por nuestros pueblos, y oportunidades para seguir fortaleciendo la asociación estratégica entre los Estados Unidos de América y la República del Paraguay", señala breve comunicado de la embajada a través de su cuenta en X.

Wiens también comentó brevemente sobre el encuentro, calificando como “una importante reunión para seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos de América”

La embajada de EE.UU. de momento no ha reportado un encuentro similar con el precandidato a presidente por el cartismo, el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana, otro que ya se encuentra en carrera por la presidencia.

Desde la oposición, aún no hay un nombre definido, aunque el que claramente ya expresó sus intenciones de postularse para el 2028, es el exintendente de Ciudad del Este y líder del Partido “Yo Creo”, Miguel Prieto.

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Desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de oposición, si bien suenan nombres como el del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (Nuevo Liberalismo) tampoco hay definiciones, a la espera de los resultados de las internas municipales del 4 de junio próximo.

Si bien las internas son para candidatos municipales, tanto en la ANR como en el PLRA permitirán la medición entre fuerzas oficialistas y disidentes, y más aún entre liberales, que deberán renovar a sus autoridades partidarias.

Interna enturbiada por causas penales

La prematura interna presidencial en la ANR está marcada también en el ámbito penal para Arnoldo Wiens, que fue imputado este año por el caso “Metrobus”.

El presidenciable abdista afirmó que la imputación en su contra pretende bajarlo de la pelea por la chapa del Partido Colorado, más aún teniendo en cuenta que fue imputado por la Fiscalía de Emiliano Rolón, que a la par blanqueó al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona.

Para la Fiscalía, no tuvo culpa el ministro que inició la obra, pese a carecer de cuestiones básicas como la liberación de la franja de dominio, y apuntó a Wiens por cancelar, finalmente, la obra.