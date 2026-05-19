Wiens: “Utilizan dinero de las binacionales para trolls y granjas digitales para perseguir”

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, y el exmandatario Mario Abdo Benítez (2018-2023) asistieron anoche a un mitin en apoyo a la precandidatura de Rubén González a la intendencia de Piribebuy.

El postulante es hermano del diputado disidente Roberto González (ANR). Es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

En el mitin, el presidenciable colorado Arnoldo Wiens denunció persecución política, sometimiento de las instituciones y uso de recursos públicos para atacar a sectores disidentes.

En su discurso, también aludió al escándalo de “La Red Desinformante”, una maquinaria que invirtió cerca de medio millón de dólares en plataformas como Meta y Google para atacar a periodistas independientes y opositores políticos. El propio presidente Santiago Peña intentó tomar distancia de uno de los principales señalados del esquema, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui.

Sin embargo, el archivo periodístico sepulta la versión oficial y expone el contraste mentiroso del Ejecutivo. El 2 de mayo de 2023, apenas dos días después de ganar las elecciones generales, Peña concedió una entrevista a la 1080 AM, donde confirmó a Villaverde como el encargado oficial de su presencia digital.

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Sobre el punto, Wiens dijo que “hoy utilizan la justicia y el dinero público para perseguir a quienes no se someten”.

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Denunció la supuesta utilización de fondos públicos provenientes de las binacionales para financiar estructuras digitales de propaganda y ataques políticos.

“Utilizan dinero de las binacionales para contratar trolls y granjas digitales para perseguir e instalar mentiras contra quienes pensamos distinto”, señaló.

“Corte y Fiscalía, doblegadas”

Wiens también dirigió además un mensaje a la Corte Suprema y al Ministerio Público. “La Corte Suprema, la Fiscalía y las instituciones de control están doblegadas ante el poder de turno y el poder del dinero”, cuestionó.

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En otro momento de su discurso, el exministro de Obras Públicas y exsenador; Arnoldo Wiens aseveró que existe temor incluso entre funcionarios públicos y dirigentes por posibles represalias políticas. “Hay gente que tiene miedo hasta de salir en una foto porque después vienen los castigos o los traslados”, afirmó.

El exministro también aseguró que la ciudadanía tiene presentes casos de presunta corrupción y privilegios dentro del oficialismo. “La gente se acuerda de los pupitres chinos, de los sobres en Mburuvicha Róga y de los privilegios mientras muchas familias ya no pueden comprar carne”, manifestó.