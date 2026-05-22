Wiens asegura que disputa Abdo-Cartes “no es su pelea”

“Voy a trabajar para lograr la gran unidad de la familia colorada”, expresó Arnoldo Wiens, precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, con miras a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.
El mitin fue en apoyo a Roland Villaverde, precandidato a intendente de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, por Colorado Añetete. El acto reunió a dirigentes y adherentes de Colorado Añetete, liderados por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En el acto, el presidenciable Arnoldo Wiens afirmó que su prioridad será trabajar por la unidad de la gran familia colorada, “por encima de las diferencias internas o disputas entre dirigentes”.
“Voy a buscar la unidad de la familia colorada. Yo no tengo ningún político que sea dueño de mi vida ni de mis decisiones. La famosa pelea entre Horacio Cartes y Marito no es mi pelea. Yo no tengo nada que ver ahí”, expresó el presidenciable.
Wiens aludió a la disputa política, e incluso judicial, entre el expresidente Horacio Cartes, jefe de Honor Colorado y titular de la ANR, y el expresidente Mario Abdo Benítez, líder de Colorado Añetete, no tiene visos de un “abrazo republicano”.
El exsenador y exministro de Obras Públicas sostuvo que el momento político exige fortalecer al Partido Colorado desde las bases, acompañando a candidatos comprometidos con sus comunidades.