Elecciones municipales: Cuestionar las máquinas es un “tiro al pie”, dice Nakayama

El senador liberal Ever Villalba, desde el atril del Senado, describió lo que él consideró la “ruta de la oscuridad” que trazó el Tribunal Superior de Justicia Electoral y dijo que comenzó con la quema de las máquinas de votación en el 2022 y que se fue sucediendo hasta llegar al alquiler de los aparatos para las próximas elecciones municipales.

“Todo empezó con el incendio de la Justicia Electoral; ese caso, hasta ahora, no tiene responsables. Está congelada la investigación sobre el incendio de las máquinas”, dijo el senador liberal Ever Villalba, quien cuestiona la fiabilidad de las máquinas de votación.

Lea más: Máquinas de Votación: el Senado otorga prórroga al TSJE tras un mes sin respuestas

Manifestó que desde la Justicia Electoral se cometieron una serie de irregularidades para beneficiar a una empresa ligada al sector oficialismo, incluso se acomodó el pliego de bases y condiciones.

“Acomodaron, ajustaron y direccionaron el pliego para darle al Consorcio Comitia-MSA, cuyos estándares de seguridad no cumplían el llamado anterior, pero se le dio el alquiler“, sostuvo Ever Villalba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El parlamentario agregó que los técnicos informáticos que están cuestionando la fiabilidad de las máquinas de votación están siendo amedrentados, al igual que su apoderado.

“Ataques a técnicos y apoderados. Hay ataques sistemáticos y amedrentamientos a los técnicos patriotas que se animan a defender la democracia y a desnudar la oscuridad. Hay un ataque a mi apoderado Diego Garcete”, denunció Villalba.

También cuestionó a sus colegas opositores que “se subieron al carro de los oficialistas” y están defendiendo las máquinas de votación.

Lea más: Máquinas de votación: “No salimos del todo conformes”, dice Causa Republicana

“Los técnicos especialistas no tuvieron acceso para formarse una opinión, para garantizar este sistema de la Justicia Electoral. Mi partido fue infiltrado, por eso me presento como candidato a presidente”, puntualizó Villalba.

Papeletas son más vulnerables

En respuesta, el senador Eduardo Nakayama (Liberal) indicó que las personas que cuestionan las máquinas de votación y en especial los opositores se están disparando al pie.

“Cuestionar las máquinas de votación, en especial como oposición, nos estamos disparando al pie. Estamos sacando credibilidad a algo que nos puso aquí sentados. Si decimos que las máquinas de votación son vulnerables, nosotros somos frutos del fraude”, manifestó Nakayama.

Agregó que él confía plenamente en las máquinas y cuestionó a Villalba por generar miedo en el electorado. Le aseguró que si se vuelve a las papeletas “ahí se va a reventar a la oposición”.

“Si volvemos a las papeletas, ahí peor nos van a reventar. Tenemos que ser coherentes, el problema está en la mesa. Debemos vigilar al mesario, veedor al apoderado, hacer la cadena de custodia y listo”, sostuvo el liberal.

Agregó que no está en contra de las auditorías, pero lamentó que se meta miedo a las máquinas porque eso disminuirá la participación de electores y que eso será peor para la oposición.

“Podemos hacer la mesa testigo, custodiar el voto, pero no le vamos a dar miedo. No meter ”chaque" porque la baja participación será peor para la oposición. Es una gran pelotudez lo que se está haciendo”, cuestionó Nakayama.