Máquinas de votación: “No salimos del todo conformes”, dice Causa Republicana

El lunes y el martes pasados, representantes técnicos de los distintos movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) que irán a elecciones internas el 7 de junio para elegir a los candidatos del partido para los comicios municipales de octubre participaron de revisiones técnicas de las máquinas de votación que serán utilizadas en esas jornadas electorales.

Esa revisión -que continuará hoy y mañana con técnicos de movimientos del opositor Partido Liberal Radical Auténtico- se realizan a pedido de los movimientos internos de los partidos, que han expresado preocupación por posibles vulnerabilidades en los dispositivos.

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Daniel Duré, apoderado electoral del movimiento disidente colorado Causa Republicana –liderado por la senadora Lilian Samaniego– hizo un balance de las dos jornadas de revisión y afirmó que los técnicos de su movimiento encontraron “debilidades” en las máquinas.

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“No salimos del todo conformes”, subrayó Duré, quien se excusó de entrar en detalles y afirmó que los técnicos de su movimiento elaborarán un informe con explicaciones sobre esas supuestas vulnerabilidades que será hecho público.

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Dudas sobre boletines de votación

El apoderado de Causa Republicana dijo que las máquinas tienen medidas de seguridad para prevenir adulteraciones de los resultados de las elecciones, pero insistió en que esas medidas “no nos satisfacen del todo”, en particular en lo que concierne a los boletines de votación y la lectura de la información almacenada en ellos por parte de las máquinas.

“Los técnicos van a dar las explicaciones correspondientes, son cosas supertécnicas”, agregó.

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La líder de Causa Republicana, la senadora Lilian Samaniego, realizó ayer declaraciones ante medios de comunicación en las que también apuntó a los boletines de votación como un punto de posible vulnerabilidad en el proceso de sufragio.

Duré enfatizó, sin embargo, que ni sus afirmaciones ni las de la senadora Samaniego buscan insinuar que las máquinas de votación no son fiables o que los resultados van a ser adulterados.

Poco tiempo para revisión

El representante de Causa Republicana también cuestionó que el tiempo otorgado a los movimientos partidarios para hacer sus verificaciones de las máquinas haya sido “corto” y opinó que la revisión debió durar más días. “Nos dieron un tiempo muy limitado”, declaró.

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Recordó que en febrero fue fijada una fecha para que los movimientos hagan su inspección de las máquinas, pero aquella convocatoria fue cancelada con el compromiso de fijar una nueva fecha, algo que no ocurrió hasta que los movimientos protestaron y el Tribunal Superior de Justicia Electoral anunció las revisiones de esta semana.