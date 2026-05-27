Política
27 de mayo de 2026 a la - 18:21

Elecciones municipales: Para hacer proselitismo Senado adelanta sesión

Grupo de seis hombres discutiendo en el Senado, con banderas de Paraguay visibles, rodeados de documentos y dispositivos electrónicos.
Senadores hacen puentazo para hacer proselitismo

La Cámara de Senadores por unanimidad adelantó al martes la próxima sesión, atendiendo que es el último tramo antes de las elecciones internas simultáneas. El proponente fue Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien se encargó de “hablar” con todos los líderes de bancada.

Por ABC Color

La sesión ordinaria, que generalmente se realiza los días miércoles en la Cámara de Senadores, fue adelantada al martes próximo atendiendo a que se ingresa a la semana de las elecciones internas municipales, previstas para el 7 de junio.

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El proponente fue el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien dijo que conversó con todos los líderes de bancada para lograr adelantar la sesión.

El adelanto se da para que los senadores puedan “liberarse de sus gestiones legislativas e irse a sus departamentos”. Es decir, necesitan el puentazo, para hacer proselitismo en el último tramo de la campaña electoral antes de las elecciones internas municipales.

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