Elecciones municipales: Para hacer proselitismo Senado adelanta sesión

La sesión ordinaria, que generalmente se realiza los días miércoles en la Cámara de Senadores, fue adelantada al martes próximo atendiendo a que se ingresa a la semana de las elecciones internas municipales, previstas para el 7 de junio.

Lea más: Bachi justifica maniobra legislativa y rechaza críticas por comisión sobre “mafia de títulos”

El proponente fue el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), quien dijo que conversó con todos los líderes de bancada para lograr adelantar la sesión.

El adelanto se da para que los senadores puedan “liberarse de sus gestiones legislativas e irse a sus departamentos”. Es decir, necesitan el puentazo, para hacer proselitismo en el último tramo de la campaña electoral antes de las elecciones internas municipales.

Lea más: Elecciones municipales: Diputados otorgan impunidad a 7 intendentes