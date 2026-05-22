Bachi justifica maniobra legislativa y rechaza críticas por comisión sobre “mafia de títulos”

Las declaraciones se dieron en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición que advierte que el oficialismo tendría mayoría suficiente para quedarse con la presidencia de la comisión encargada de investigar la emisión y utilización de títulos universitarios presuntamente falsos.

Consultado sobre las críticas por la integración de la comisión especial, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), sostuvo que la designación de los integrantes no implica automáticamente quién presidirá el órgano investigador, pese a que se estila de otra forma.

“Uno tiene que entender que la dinámica en el Senado es… se crea la comisión, no es para presidir yo. O yo puedo crear una comisión directamente para presidir, no es así”, (sic).

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El titular del Congreso afirmó además que la elección de autoridades dependerá de negociaciones internas entre los miembros de la comisión. “Después están los integrantes, hay que hacer el lobby (el senador) Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), habló con todos”, señaló al recordar el antecedente de la comisión que investigó la denominada “mafia de los pagarés”.

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Núñez insistió en que “sea quien sea” quien encabece el órgano, lo importante será “hacer un buen trabajo”.

Cuestionamientos por supuesto blindaje político

Durante la entrevista, periodistas señalaron al oficialismo el historial de respaldo político a figuras salpicadas por denuncias vinculadas a títulos presuntamente irregulares.

Ante ello, Basilio Núñez rechazó que el cartismo busque frenar una investigación seria y afirmó que la comisión incluso amplió su alcance para incluir títulos de posgrado. “O ustedes quieren impedir una investigación seria, porque eso es lo que se sospecha también. Si nosotros aprobamos la comisión, y le incluimos hasta los títulos de posgrado, ampliamos”, respondió.

También cuestionó que se pretenda definir de antemano quién debe presidir la comisión. “No funciona así la democracia”, lanzó.

“El cartismo hizo la ley de transparencia”, afirma Bachi

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente del Senado defendió la gestión del movimiento oficialista y respondió a las acusaciones de blindaje político. “El cartismo fue el que acá en el Paraguay estableció primero la ley de la transparencia. El cartismo fue acá en Paraguay la ley de responsabilidad fiscal. Hambre Cero es obra del cartismo”, afirmó.

Además, lanzó críticas contra sectores de la oposición y medios de comunicación. “Nosotros no nos pasamos haciendo kilómetros y kilómetros de asfaltado. Y de pagar 11 millones de dólares a medios de prensa por año para que no hablen mal de nosotros”, sostuvo.

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La controversia se originó tras la firma de la resolución N.º 2170 del 18 de mayo, mediante la cual Basilio Núñez designó a los once integrantes de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos presuntamente falsos.

El orden de la nómina llamó la atención porque ubicó primero a Patrick Kemper, mientras que la senadora Esperanza Martínez -principal impulsora del proyecto- aparece recién en el octavo lugar.

En la práctica parlamentaria del Senado, quien figura primero suele encargarse de convocar e instalar la comisión, lo que le otorga ventaja para influir en la conformación de la mesa directiva.

Oficialismo tendría mayoría en la comisión

La integración definida por la presidencia del Senado deja al cartismo y sus aliados con mayoría dentro del órgano investigador.

El bloque oficialista quedó integrado por:

Patrick Kemper (HC) Derlis Maidana (HC) Lizarella Valiente (HC) Juan Carlos Galaverna (HC) Zenaida Delgado (HC) Dionisio Amarilla (liberocartista)

Mientras tanto, la oposición y disidencia estarán representadas por:

Blanca Ovelar (Añetete) Esperanza Martínez (PPC) Rafael Filizzola (PDP) Celeste Amarilla (PLRA) Yolanda Paredes (CN)

Con esa correlación de fuerzas, el oficialismo tendría los números suficientes para imponer a un senador afín al cartismo en la presidencia de la comisión.

Caso Hernán Rivas impulsó creación de la comisión

La creación de la comisión especial se produjo tras el escándalo que involucró al exsenador cartista Hernán David Rivas, investigado por el presunto uso de un título universitario falso.

Rivas presentó su renuncia al Senado el pasado 8 de mayo, un día después de que la Corte Suprema anulara el sobreseimiento que lo beneficiaba y ordenara que la causa avance a juicio oral y público.

El proyecto de creación de la comisión fue promovido por Esperanza Martínez (PPC) junto con otros 13 legisladores opositores y colorados disidentes. Ningún senador cartista acompañó inicialmente la propuesta.

La resolución otorga amplias facultades al órgano para recolectar denuncias, requerir informes a universidades y organismos públicos, convocar a autoridades y elaborar un informe final que podrá remitirse a instituciones como la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.