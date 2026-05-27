Santiago Peña: Milagrosa multiplicación de bienes, dice Filizzola

El senador Rafael Filizzola (PPD) comparó el significativo aumento patrimonial del presidente Santiago Peña, quien de no tener una casa propia en el 2017 a contar con una lujosa mansión en el 2023, con el milagro de Jesucristo que multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud.

“Hace 2.000 años se produjo un milagro, la multiplicación de los panes y los peces. A dos milenios, Santiago Peña repitió ese milagro. Solo que eso era para alimentar a 5.000 o más personas y este milagro fue solo para beneficiar a Peña”, dijo Rafael Filizzola.

Lea más: Filizzola arremete contra Santiago Peña por su patrimonio: “Es un intento de blanqueamiento muy burdo”

Indicó que en el 2017 cuando Santiago Peña tenía dos autos, una casa alquilada y un perro, con un patrimonio de G. 1.300 millones, pero que pasó a tener un patrimonio de G. 23 mil millones al llegar a la presidencia.

Lea más: Peña exige disculpas por críticas a sus bienes pese a “parchear” su DD.JJ. en pleno examen

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una persona sin patrimonio se enriqueció 2400%, ese fue su primer milagro. Pero ahí no terminó el milagro, ante una denuncia el fiscal general (Emiliano Rolón) envió a la Contraloría el pedido de examen de correspondencia, y ahí hubo el segundo milagro porque la Contraloría no vio nada”, dijo Filizzola.

Corresponde juicio de contralor

Por su lado, el senador Rubén Velázquez (YoCreo) cuestionó duramente el examen de correspondencia de la CGR. Dijo que cuenta con innumerables falencias y más porque se permitió la modificación de las declaraciones juradas en pleno proceso de estudio, lo que se encaminó al blanqueo.

Manifestó que Camilo Benítez, al blanquear a Santiago Peña, está frustrando una investigación, por lo cual corresponde el juicio político.

“La Contraloría tenía que auditar todos los bienes, todas las cuentas bancarias. No realizó un adecuado estudio patrimonial que detalle el origen de la fortuna. No se tiene un detalle de la metodología adoptada, los documentos contratados, los criterios técnicos”, describió Velázquez.

El senador manifestó que Camilo Benítez está sometido al poder de turno y que debería dejar el cargo.

“El contralor demostró que está sometido a los políticos, sometió la independencia de la CGR. Aquí se cometió el delito de la frustración a la persecución penal. Está ayudando a Peña a eludir a la justicia por lo cual corresponde el juicio político", indicó Rubén Velázquez.