Copia fiel 2.0: Familia de precandidato imputado alega “persecución política”

Mediante un comunicado la familia Cubilla Pereira expresó su indignación hacia el proceso judicial que afronta el candidato a concejal por el cartismo Roberto Cubilla Sanabria, en el marco del operativo Copia Fiel 2.0.

En la nota se indica que el proceso es sumamente confuso y distorsionado marcado por una “evidente prosecución política” debido a que para la familia son “acusaciones forzadas sobre hechos absolutamente inconsistentes”.

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La familia cuestiona además el actuar del sistema judicial debido a su prisión preventiva cuando “en hechos similares otras personas acceden a beneficios o medidas menos gravosas”.

Agregan que no buscan un beneficio o trato especial hacia el precandidato cartista, sino que “exigen una justicia objetiva y el respeto pleno a las garantías en el proceso judicial”.

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El precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria fue detenido e imputado por el caso “Copia Fiel 2.0″. Para la Policía Nacional, el cartista sería el presunto líder de un esquema criminal dedicado a ocultar y “blanquear” bienes millonarios pertenecientes a la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Similar comunicado emitió el equipo político de Roberto Cubilla Sanabria y pidió calma, reflexión y prudencia a sus electores.