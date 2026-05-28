Política
28 de mayo de 2026 a la - 17:27

Copia fiel 2.0: Familia de precandidato imputado alega “persecución política”

Roberto Cubilla Sanabria hablando al micrófono, con camiseta blanca y gesto enfático en evento político al aire libre.
Roberto Cubilla Sanabria.

La familia del imputado precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria (ANR-HC) alega persecución política y asegura que la justicia se extralimitó al dictar prisión preventiva, cuando en casos similares se otorgan medidas menos gravosa.

Por ABC Color

Mediante un comunicado la familia Cubilla Pereira expresó su indignación hacia el proceso judicial que afronta el candidato a concejal por el cartismo Roberto Cubilla Sanabria, en el marco del operativo Copia Fiel 2.0.

En la nota se indica que el proceso es sumamente confuso y distorsionado marcado por una “evidente prosecución política” debido a que para la familia son “acusaciones forzadas sobre hechos absolutamente inconsistentes”.

Lea más: Copia Fiel 2.0: Jueza envía a prisión al precandidato cartista a concejal de Luque

La familia cuestiona además el actuar del sistema judicial debido a su prisión preventiva cuando “en hechos similares otras personas acceden a beneficios o medidas menos gravosas”.

Agregan que no buscan un beneficio o trato especial hacia el precandidato cartista, sino que “exigen una justicia objetiva y el respeto pleno a las garantías en el proceso judicial”.

Lea más: Copia Fiel 2.0: Perfil político del precandidato cartista a concejal detenido en Luque

El precandidato a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria fue detenido e imputado por el caso “Copia Fiel 2.0″. Para la Policía Nacional, el cartista sería el presunto líder de un esquema criminal dedicado a ocultar y “blanquear” bienes millonarios pertenecientes a la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Similar comunicado emitió el equipo político de Roberto Cubilla Sanabria y pidió calma, reflexión y prudencia a sus electores.