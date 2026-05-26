Copia Fiel 2.0: Perfil político del precandidato cartista a concejal detenido en Luque

Roberto Cubilla Sanabria precandidato a concejal por un sector del movimiento Honor Colorado, sindicado como el principal articulador y “coordinador” del ocultamiento de bienes del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, tuvo un recorrido por diversos movimientos internos colorados, sin embargo, nunca llegó a acumular suficientes votos para ocupar un cargo.

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En las elecciones municipales del 2015 estuvo en el movimiento Colorado Añetete, de manos de Mario Abdo Benítez; sin embargo, no pasó ni siquiera el primer filtro en las internas.

Su segundo intento de llegar a ocupar una banca en la Junta Municipal de Luque fue en el 2021 de manos del movimiento Frente Independiente de Colorados Luqueños, pero tampoco obtuvo los votos. Como premio consuelo el intendente Carlos Echeverría (ANR-HC) lo cobijó y asumió como director de Catastro en noviembre del 2021 en carácter de contratado.

Roberto Cubilla presentó una declaración jurada de asunción en el cargo ante la Contraloría General de la República en donde indicó que tenía un patrimonio neto de G. 2.775 millones.

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Sin embargo, se desconoce si sigue siendo funcionario municipal, pues no aparece en la planilla de salarios de la Municipalidad de Luque, tampoco está en la nómina de funcionarios públicos, y no presentó su bajada del cargo ante la Contraloría.

Consultamos al respecto al intendente Carlos Echeverría y nos indicó que el Cubilla dejó de pertenecer a la institución el 7 de marzo del 2023. pero nunca entregó su DDJJ de baja al cargo.

En tanto que, ahora sería su tercer intento para ser concejal municipal de Luque de manos de un sector del cartismo cuyo pre candidato a intendente es Hugo Farías, quien es apadrinado por los senadores cartistas; Silvio “Beto” Ovelar, Derlis Maidana y el diputado Rodrigo Gamarra.

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Roberto Cubilla está en la opción 4 de una de las listas de pre candidatos a concejales de Hugo Farías, quien presentó dos listas para la Junta Municipal.

La foto eliminada

Es más unas horas antes de su detención en el marco del operativo Copia Fiel 2.0, el senador Silvio “Beto” Ovelar se reunió con todos los precandidatos a concejales de dicha lista y los trató como “soldados fieles del coloradismo”.

Incluso levantó en sus redes sociales la foto junto con Roberto Cubilla, pero tras su detención procedió a eliminar dicha fotografía.

Por otro lado, según publicaciones periodísticas del 13 de febrero del 2023, Roberto Cubilla Sanabria había sido detenido durante un operativo del Departamento de Automotores de la Policía Nacional por su supuesto nexo entre autotraficantes y el Registro Único de Automotores, por el cual fue imputado.

En tanto que su actual detención sería como el presunto líder de un esquema criminal dedicado a ocultar y “blanquear” bienes millonarios pertenecientes a la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, con el fin de evitar su comiso judicial.