Máquinas de votación: senador dice que hay chips que pueden guardar más de un voto

En el último día del proceso de revisión técnica en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ever Villalba, senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lanzó una advertencia sobre la vulnerabilidad de las máquinas de votación que se utilizarán en las elecciones internas partidarias del próximo 7 de junio.

El legislador denunció que los técnicos de su movimiento político verificaron que una partida de boletines de voto cuenta con chips de almacenamiento cuya capacidad es superior a la requerida, lo que abriría la puerta a la manipulación del voto electrónico.

“En un boletín se puede grabar más de un voto. ¿Para qué se necesita un boletín con mayor capacidad? Es la pregunta”, cuestionó Villalba, quien añadió que los insumos provienen de dos empresas proveedoras distintas y que el lote de una de las marcas presenta esta irregularidad.

Explicó que, en términos informáticos, al existir ese espacio excedente, el chip queda expuesto a ser programado de forma maliciosa. “Nosotros vamos a pedir que esos boletines con capacidad superior e innecesaria sean retirados del proceso”, adelantó.

El parlamentario criticó la postura del TSJE frente a los reclamos de la oposición y expertos en materia informática. Aseguró que un equipo de más de 20 profesionales, entre ingenieros, doctores en informática y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, presentó un dictamen con 16 observaciones y 16 propuestas de mejora para blindar el sistema, pero que la Justicia Electoral optó por desacreditarlos en lugar de escuchar.

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“Es como tener el portón abierto, la puerta sin llave y las ventanas abiertas y salir de viaje. Así están las máquinas de votación. Uno tiene que confiar en que no va a haber una mano maliciosa, porque no tienen medidas de seguridad ni elementos de trazabilidad”, graficó el senador.

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Participación ciudadana en defensa del voto

Ante lo que considera una absoluta falta de garantías institucionales, el senador apeló al control ciudadano directo en los locales de votación. Instó a los electores a verificar con paciencia que el candidato impreso en el papel sea el elegido y chequear el boletín en la máquina antes de ingresarlo a la urna para confirmar que coincida con lo impreso.

Asimismo, Villalba exhortó a los ciudadanos a quedarse hasta el cierre de las mesas a filmar y transmitir en vivo con sus celulares el escrutinio, el cual, recordó, debe ser obligatoriamente público, cantado “a viva voz” y exhibiendo cada boletín a los presentes.

“De esa forma, filmando, controlando y exhibiendo vamos a custodiar el proceso y darle la seguridad a los electores de que su voto vale”, concluyó Villalba.

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