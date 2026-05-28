Revisión de máquinas de votación: TSJE no reporta incidentes y defiende solidez de TREP

Tras dos días de verificaciones con técnicos del Partido Colorado, el cierre de los trabajos se realiza este jueves con los enviados del Partido Liberal Radical Auténtico. En entrevista con ABC, Luis Alberto Mauro, asesor del TSJE, brindó detalles sobre los avances de la última jornada y estimó que las labores concluirán en horas de la siesta.

Mauro explicó que el foco principal de las verificaciones está puesto en el software que alimenta los equipos informáticos.

“Lo que se está viendo es la cadena de custodia, la cadena de confianza, le llamamos, acerca del software, que es el que alimenta con los datos a la máquina de votación. El software lo que hace es entregarte las candidaturas a concejales, a intendentes. En el caso del PLRA, los candidatos a presidente del partido, miembros del directorio. En total son 11 candidaturas que tiene el Partido Liberal. Y eso es lo que ahora estamos viendo: la cadena de confianza que rodea eso, cómo se hace, cómo se fiscaliza”, detalló el asesor.

Asimismo, destacó el comportamiento de los técnicos y veedores de la principal nucleación opositora. “Hasta el momento no tenemos ningún incidente de ninguna naturaleza. Yo incluso les felicito a los que están participando, porque con mucha decencia, con mucha honradez, se está llevando a cabo esta auditoría”, manifestó.

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Rotunda defensa a la transmisión de resultados

Durante la jornada, los técnicos liberales también plantearon consultas específicas respecto a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), ante lo cual las autoridades del TSJE ratificaron la confiabilidad del mecanismo que se implementa en el país desde hace más de dos décadas.

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“Surgió allí alguna duda y nosotros le aclaramos que el TREP funciona desde el año 2001. Y hasta hoy día nunca hubo una diferencia entre el TREP, que es preliminar, y el juzgamiento final”, enfatizó Mauro, quien remarcó la importancia del sistema para la tranquilidad ciudadana.

“Defendemos el TREP porque dos horas después, o dos horas y media después, toda la población sabe, en los cargos uninominales, quién es el intendente o quién es el presidente del PLRA, o quiénes son los presidentes de los comités liberales; y en las presidenciales, los cargos de gobernadores, de presidente, vicepresidente de la República y del Senado”, manifestó.

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Exclusión de candidatos es competencia de los partidos

Al ser consultado sobre las quejas surgidas el miércoles luego de que supuestamente se impidiera el ingreso a un candidato liberal argumentando que no poseía la condición de apoderado, Mauro aclaró de forma contundente que el TSJE no tiene injerencia en las acreditaciones para ingresar a las salas técnicas.

“Hay que aclarar que nadie se acredita con la Justicia Electoral. Este es un acto que pertenece al Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA. El presidente está allí, Gustavo Bernal. Entonces, si viene una persona y se quiere acreditar, es con Gustavo Bernal, con el TEI, no con la Justicia Electoral. Nosotros no tramitamos nada”, aseveró.

El funcionario aclaró que los criterios de exclusión o inclusión corresponden estrictamente a la conducción interna de cada nucleación política. “Si no le dejaron entrar es porque el presidente del TEI y sus miembros que están acá dijeron que no tienen las condiciones para entrar”.

“Lo mismo sucedió con el Partido Colorado; lo que hicimos con ellos fue organizado por el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR. No hay acreditación con nosotros. Es una cuestión partidaria. Tiene que reclamar al partido, no a la Justicia Electoral”, concluyó.

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