Política
29 de mayo de 2026 a la - 01:00

Llamativa dilación del MP para asignar un fiscal a casos de “campaña sucia”

Las inversiones de la Red Desinformante a través de 14 páginas.
Las inversiones de la Red Desinformante a través de 14 páginas.Leda Sostoa, ABC Color

En contraste con la celeridad de la Fiscalía con la denuncia de irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), la denuncia presentada por varios diputados y el comunicador Hugo Portillo por el supuesto desvío de fondos públicos para financiar “campañas sucias” contra la prensa sigue cajoneada y sin que designe a un agente para resguardar las evidencias.

Por ABC Color

El Ministerio Público mantiene paralizada la investigación por el presunto desvío de recursos estatales destinados a financiar la “Red Desinformante”.

A un mes de la primera presentación formal, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sigue sin designar a un equipo de fiscales para resguardar las evidencias del caso. Esta inacción, llamativamente, contrasta con la celeridad aplicada a la reciente denuncia por supuestas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS), donde la institución actuó de forma inmediata.

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Lento avance

Tras las primeras publicaciones de la investigación de La Red Desinformante, el 28 de abril, un grupo de legisladores solicitó abrir una investigación de oficio sobre el financiamiento de la campaña sucia.

Luego, el 6 de mayo pasado, el comunicador Hugo Portillo, patrocinado por el abogado Ezequiel Santagada y la abogada Cecilia Pérez, formalizó una denuncia penal ante la Unidad de Delitos Económicos -en ese momento a cargo de la fiscal Soledad Machuca- por el supuesto uso de fondos públicos para hostigar a críticos del Gobierno.

Ezequiel Santagada
Ezequiel Santagada

Tras un largo análisis de 15 días, el expediente fue derivado por Machuca el 21 de mayo al gabinete del fiscal general, acumulando el caso con el presentado por Diputados en un solo expediente. Hasta la fecha, el caso permanece cajoneado en la oficina de Rolón.

En abierto contraste, la denuncia contra el extitular del IPS, Jorge Brítez, ingresó a la Fiscalía recién el 13 de mayo.

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El 27 de mayo, la fiscala adjunta Nancy Salomón elevó el expediente al fiscal general, y ese mismo día, de manera casi automática, Rolón firmó la Resolución 1817 para asignar a los fiscales Silvio Corbeta y Silvia González a la causa.

La abogada Cecilia Pérez apuntó directamente contra esta selectividad judicial. “La resolución de asignación sale el mismo día que remite Nancy Salomón. Sin embargo, nuestra nota es muy anterior y sigue sin asignarse”, reclamó la letrada.

La exministra de Justicia Cecilia Pérez también es abogada de los demandados.
La exministra de Justicia Cecilia Pérez también es abogada de los demandados.

Pérez, además, subrayó la urgencia y la gravedad de esta dilación, advirtiendo que se necesitan tomar medidas inmediatas para preservar la evidencia electrónica y evitar que los involucrados sigan eliminando sus rastros digitales en las redes, un acto que constituye un delito en sí mismo.

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