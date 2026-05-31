Política
31 de mayo de 2026 a la - 20:16

PLRA: Nuevo Liberalismo cierra campaña departamental en Caaguazú llamando a la unidad partidaria

Dirigentes liberales escuchan a orador en el centro, con banderas del PLRA y mesas con botellas de agua.
Dirigentes del Movimiento Nuevo Liberalismo se congregaron en Caaguazú para el cierre de campaña departamental.Gentileza

El Movimiento Nuevo Liberalismo cerró hoy su campaña electoral en el departamento de Caaguazú, con un mitin que contó con la presencia de los principales referentes de este sector político; llaman a la unidad y a la participación partidaria apuntando al próximo fin de semana donde se definirán los candidatos a las municipales y se elegirá al nuevo presidente del PLRA.

Por ABC Color

El movimiento Nuevo Liberalismo conducido por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, realizó su cierre de campaña electoral en el departamento de Caaguazú con miras a las internas partidarias y municipales del próximo 7 de junio.

El encuentro sirvió insistir en los desafíos políticos del movimiento apuntando a la conducción del directorio y las próximas elecciones municipales. De igual manera, para hacer un llamado a todos los liberales a participar de las próximas justas electorales.

Alcides Riveros con micrófono en mano, gesticulando enérgicamente, rodeado de una multitud en un evento político al aire libre.
Alcides Riveros, candidato a la Presidencia del PLRA dio un discurso en el cierre de campaña departamental en Caaguazú llamando a la unidad de los liberales.

Uno de los que encabezó el acto fue el candidato a presidente del PLRA, Alcides Riveros, quien hizo un llamado a la unidad de los liberales, afirmando que ese es el compromiso que se debe asumir para afrontar los próximos desafíos electorales y partidarios.

En el partido “No hay espacio par divisiones, ni para proyectos personales” refirió Riveros. Agregó que el escenario ideal al que se apunta es la construcción de un “partido unido, fuerte y preparado para liderar los cambios en el Paraguay” sobre todo luego del 7 de junio próximo.

Riveros señaló además, que el Nuevo Liberalismo representa una propuesta de renovación con apertura hacia todos los sectores internos partidario.

Ricardo Estigarribia en abrigo negro con micrófono, habla ante una multitud en ambiente con decoración azul y un cartel de 'PLRA'.
Ricardo Estigarribia dio un discurso durante el cierre de campaña electoral en Caaguazú.

A su turno, el gobernador de Central y principal referente del movimiento, Ricardo Estigarribia, apuntó a la realidad por la que están a atravesando miles de familias entorno a las falencias del servicio de salud pública, con la falta de medicamentos e insumos hospitalarios. Por otro lado, mencionó que muchas personas “viven con incertidumbre frente a una economía que no logra generar oportunidades suficientes”.

Sobre el partido liberal, Estigarribia dijo que hoy se necesita de un partido cercano a la gente, que entienda sus necesidades y encare políticas públicas que generen soluciones. “Nuestro compromiso es construir una alternativa seria, responsable y cercana a la ciudadanía. El país necesita dirigentes que entiendan los problemas reales de la gente y trabajen para resolverlos”, afirmó.

De la actividad participaron el candidato a intendente de Caaguazú, Diputado Nacional Alejo Ríos; el intendente municipal José PapuRíos; el diputado nacional Antonio Buzarquis; el candidato a miembro del Directorio y exsenador Dani Rojas; además de los principales referentes nacionales del movimiento.