PLRA: Nuevo Liberalismo cierra campaña departamental en Caaguazú llamando a la unidad partidaria

El movimiento Nuevo Liberalismo conducido por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, realizó su cierre de campaña electoral en el departamento de Caaguazú con miras a las internas partidarias y municipales del próximo 7 de junio.

El encuentro sirvió insistir en los desafíos políticos del movimiento apuntando a la conducción del directorio y las próximas elecciones municipales. De igual manera, para hacer un llamado a todos los liberales a participar de las próximas justas electorales.

Uno de los que encabezó el acto fue el candidato a presidente del PLRA, Alcides Riveros, quien hizo un llamado a la unidad de los liberales, afirmando que ese es el compromiso que se debe asumir para afrontar los próximos desafíos electorales y partidarios.

En el partido “No hay espacio par divisiones, ni para proyectos personales” refirió Riveros. Agregó que el escenario ideal al que se apunta es la construcción de un “partido unido, fuerte y preparado para liderar los cambios en el Paraguay” sobre todo luego del 7 de junio próximo.

Riveros señaló además, que el Nuevo Liberalismo representa una propuesta de renovación con apertura hacia todos los sectores internos partidario.

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A su turno, el gobernador de Central y principal referente del movimiento, Ricardo Estigarribia, apuntó a la realidad por la que están a atravesando miles de familias entorno a las falencias del servicio de salud pública, con la falta de medicamentos e insumos hospitalarios. Por otro lado, mencionó que muchas personas “viven con incertidumbre frente a una economía que no logra generar oportunidades suficientes”.

Sobre el partido liberal, Estigarribia dijo que hoy se necesita de un partido cercano a la gente, que entienda sus necesidades y encare políticas públicas que generen soluciones. “Nuestro compromiso es construir una alternativa seria, responsable y cercana a la ciudadanía. El país necesita dirigentes que entiendan los problemas reales de la gente y trabajen para resolverlos”, afirmó.

De la actividad participaron el candidato a intendente de Caaguazú, Diputado Nacional Alejo Ríos; el intendente municipal José “Papu” Ríos; el diputado nacional Antonio Buzarquis; el candidato a miembro del Directorio y exsenador Dani Rojas; además de los principales referentes nacionales del movimiento.