Política
01 de junio de 2026 a la - 19:21

Internas de clanes: San Pedro del Ycuamandyyú tiene cuatro intendentables

Internas en San Pedro del
Internas en San Pedro del

San Pedro del Ycuamandyyú, capital de San Pedro cuya comuna está estancada en crisis políticas y financieras, cuenta con cuatro aspirantes a la intendencia. La lucha de clanes es palpables. Su exintendente Gustavo Rodríguez (ANR, HC 2021-2023) se vio forzado a renunciar y es enjuiciado por corrupción. Su tío, también procesado en 2018, busca el rekutú en el abdismo.

Por ABC Color

En la capital de San Pedro, el Partido Colorado tiene tres precandidatos a la intendencia; dos cartistas y un abdista del Clan Rodríguez. Los oficialistas responden a una disputa entre el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez. El intendente saliente 2023-2026 es Carlos Quiñónez (ANR, HC) electo tras la renuncia de Gustavo Rodríguez (ANR, HC) actualmente bajo juicio por corrupción.

Lea más: Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, a la deriva entre crisis políticas y reclamos ciudadanos

José Agustín Mendoza Villalba (ANR HC Lista 2C) es el precandidato cartista con el respaldo del ministro de Agricultura Carlos Giménez, del diputado Jorge Barressi y la diputada Carmen Giménez. Es concejal departamental.

Internas en San Pedro del
Internas en San Pedro del Ycuamandyyú.

Liz Aracelis Rodi Samudio (ANR HC Lista 2D), concejala municipal, es la candidata del cartismo apoyada por el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el diputado Leonardo Saiz. Fue Secretaría de Educación del gobierno departamental.

interna san pedro
Leonardo Saiz (Izq.), Freddy D'Ecclesiis (centro) Liz Rodi (de rojo).

Juan Carlos Rodríguez Arévalos (ANR Colorado Añetete Lista 6), del “Clan Rodríguez”, es el candidato apoyado por el abdismo y Arnoldo Wiens. Rodríguez Arévalos busca el rekutú ya que fue intendente 2010-2015. Es tío del procesado exintendente Gustavo Rodríguez. El propio aspirante fue imputado por hacer “desaparecer” una donación de 100.000 euros de la AECID en 2018 pero logró una salida procesal de la causa.

Lea más: Acusan por lesión de confianza a exintendente

interna san pedro
Arnoldo Wiens (centro), da su respaldo a Juan Carlos Rodríguez, aspirante a intendente de San Pedro que busca el rekutú.

Oposición

Finalmente, por el PLRA, el único candidato es Blas Fernando “Tito” Panza Vera (PLRA Lista 2). Es concejal departamental. Tiene el apoyo del presidenciable de Yo Creo, Miguel Prieto entre otros.

interna san pedro
El liberal Blas Fernando “Tito” Panza Vera (Izq.)recibe el respaldo de Miguel Prieto (Yo Creo).