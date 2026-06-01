Internas de clanes: San Pedro del Ycuamandyyú tiene cuatro intendentables

En la capital de San Pedro, el Partido Colorado tiene tres precandidatos a la intendencia; dos cartistas y un abdista del Clan Rodríguez. Los oficialistas responden a una disputa entre el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez. El intendente saliente 2023-2026 es Carlos Quiñónez (ANR, HC) electo tras la renuncia de Gustavo Rodríguez (ANR, HC) actualmente bajo juicio por corrupción.

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José Agustín Mendoza Villalba (ANR HC Lista 2C) es el precandidato cartista con el respaldo del ministro de Agricultura Carlos Giménez, del diputado Jorge Barressi y la diputada Carmen Giménez. Es concejal departamental.

Liz Aracelis Rodi Samudio (ANR HC Lista 2D), concejala municipal, es la candidata del cartismo apoyada por el gobernador Freddy D’Ecclesiis y el diputado Leonardo Saiz. Fue Secretaría de Educación del gobierno departamental.

Juan Carlos Rodríguez Arévalos (ANR Colorado Añetete Lista 6), del “Clan Rodríguez”, es el candidato apoyado por el abdismo y Arnoldo Wiens. Rodríguez Arévalos busca el rekutú ya que fue intendente 2010-2015. Es tío del procesado exintendente Gustavo Rodríguez. El propio aspirante fue imputado por hacer “desaparecer” una donación de 100.000 euros de la AECID en 2018 pero logró una salida procesal de la causa.

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Oposición

Finalmente, por el PLRA, el único candidato es Blas Fernando “Tito” Panza Vera (PLRA Lista 2). Es concejal departamental. Tiene el apoyo del presidenciable de Yo Creo, Miguel Prieto entre otros.