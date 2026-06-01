Wiens critica fortuna de Peña y habla de falta de transparencia

Arnoldo Wiens, precandidato presidencial para 2028 por el movimiento Colorado Añetete, criticó el crecimiento patrimonial del presidente Santiago Peña. Afirmó que persisten las dudas sobre sus declaraciones.

El exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones dijo que la ciudadanía merece respuestas claras y mayor transparencia por parte de sus autoridades. “Esto no puede continuar así y debe acabar”, expresó Wiens, durante un acto en Misiones con la presencia del expresidente y líder de Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez.

La presencia de ambos fue en un mitin de apoyo a la precandidatura de Daniel Rodríguez a la Intendencia de San Ignacio, por Colorado Añetete. Es con miras a las internas municipales previstas para el domingo 7 de junio.

Acorralado por el examen de correspondencia a su patrimonio, el presidente Santiago Peña alteró cifras de sus declaraciones juradas sobre la marcha e introdujo bienes ocultos mediante una “nota aclaratoria” a la Contraloría General de la República (CGR).

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Pese a la gravedad de modificar una declaración en pleno análisis, el ente conducido por Camilo Benítez Aldana aceptó el “retoque” en silencio, evitó sancionar al mandatario y blanqueó el bache un mes antes de enviar el dictamen al Ministerio Público.

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Entre los varios hechos llamativos, datos oficiales del examen de correspondencia remitido a la Fiscalía delatan que el presidente Peña, era socio y opera como garante de la firma Wels SA ante un banco de plaza

. Esta empresa –representada ahora por su exsocio Óscar Mongelós Pankow– consiguió US$ 19,5 millones en contratos públicos tras su llegada al poder. El informe de la Contraloría que buscaba limpiar al mandatario terminó exponiendo un grave esquema de nexos comerciales.

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“Gobierno que nos avergüenza”

“Estamos ante un Gobierno que nos avergüenza. Es un co-gobierno. Por un lado, declaran economía de guerra, mientras tanto, despilfarran los recursos para sus familias recorriendo el mundo. Las familias con bienes del Estado, vuelos en helicópteros, una mansión”, cuestionó Wiens.

Finalmente, el presidenciable colorado disidente dijo que el país vive una “economía de crisis”, pero en contrapartida, otra es la gente que está inmersa en “abundancia y despilfarro para los que están en el poder”.

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“Eso se tiene que terminar en Paraguay y ese cambio empieza este 7 de junio”, aseveró Wiens, exsenador colorado y exministro de Obras Públicas en el gobierno de Mario Abdo Benítez.