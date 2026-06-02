Cartismo quiere postergar ley sobre salario mínimo hasta luego de elecciones, según senadora

En el orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Senadores figura el tratamiento de un proyecto de ley presentado por legisladores de la oposición que plantea modificar el Código Laboral para introducir nuevos criterios en el mecanismo de cálculo de los ajustes anuales del salario mínimo legal en Paraguay.

Los proyectistas argumentan que el mecanismo actual por el cual se determina en cuánto debe ser ajustado cada año el salario mínimo, un ajuste basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que establece el Banco Central del Paraguay (BCP), es inadecuado porque no refleja la medida real en que va aumentando el costo de vida para los ciudadanos, por lo que se plantea introducir otras variables al cálculo.

Sin embargo, el oficialismo cartista -que tiene mayoría en el Senado- tiene la intención de postergar el tratamiento del proyecto de ley hasta luego de las elecciones internas partidarias de este domingo, según dijo a ABC Color este martes la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), una de los proyectistas.

Lea más: Salario Mínimo: No hay dictamen en el Senado y podría ser postergado

“Es lo lógico de esperar, ellos no quieren anunciar que el aumento del salario no le va a ayudar a las familias paraguayas, sobre todo a los que viven del salario mínimo”, dijo la senadora Martínez. “Como estamos a puertas de las elecciones, vamos nomás a quedarnos así, después qué importa si ya votaron todos”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cálculo basado solo en IPC “no corresponde”

La legisladora opositora afirmó que el cartismo no tiene intención de mejorar la metodología del cálculo para el ajuste del salario mínimo si eso implica “enojar” al sector empresarial, cuyos representantes se han manifestado a favor de mantener la fórmula actual basada solo en el Índice de Precios al Consumidor.

“Que la gente siga sin tener qué comer y, cuando terminen las elecciones, ahí el Gobierno va a decir qué piensa hacer”, subrayó.

Lea más: Senadora insiste en que salario mínimo debe calcularse con base en precios de la canasta básica

Añadió que el Gobierno incluso ha reconocido que el BCP “no hace un trabajo eficiente para establecer cuál es la canasta básica” y que el cálculo basado solo en el ICP “no corresponde” porque “no es lo que se necesita para que salgan cifras reales que puedan ofrecerle al trabajador condiciones de mejor vida”.

“Clichés”

Insistió en que el cálculo para ajustar el salario mínimo debe tener en cuenta factores como los costos de alimentación, alquileres, transporte público, educación y salud.

Y cargó contra “clichés” que, según dijo, se busca instalar para evitar hacer las correcciones necesarias, como argumentos de que “si sube el salario mínimo todo sube, dejamos de ser un país competitivo y vamos a dejar de recibir inversión”.

Lea más: ¿El salario mínimo subirá más que la inflación?: esto es lo que se definirá este mes

“Acá recibimos inversión basura, vienen los que no quieren pagar salarios mínimos o impuestos, los que no quieren cargar con la seguridad social”, declaró.