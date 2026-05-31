Salario mínimo: Senado analizará proyecto que modifica el mecanismo de cálculo

El proyecto de Ley que propone modificar el mecanismo de cálculo del salario mínimo e introducir nuevos criterios técnicos, además de fortalecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se encuentra en el punto tres del orden del día de la sesión extraordinaria prevista para este martes a las 9:00.

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El proyecto, presentado por los senadores opositores; Yolanda Paredes, Esperanza Martínez, José Oviedo, Ignacio Iramain, Walter Kobylanski, Lucía Mendoza y Rafael Filizzola, propone modificar el mecanismo de cálculo del salario mínimo, cuyo reajuste actualmente se realiza en función a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Durante la audiencia pública desarrollada en este contexto, representantes de entes públicos como de trabajadores coincidieron en que el mecanismo actual es insuficiente para cubrir el costo de vida.

Con el actual mecanismo y considerando que el salario mínimo actual es de G. 2.899.048, la variación o el ajuste en estas condiciones sería de solo G. 55.082, lo que resulta insuficiente teniendo en cuenta los altos precios de la canasta básica.

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Otros proyectos en agenda

El polémico proyecto que modifica la ley de Hambre Cero, presentado por el senador Silvo “Beto” Ovelar (ANR-HC), excluía a la gobernación de Concepción y Alto Paraná, pero que fue restituido en Diputados y será analizado en segunda vuelta en el Senado.

Este proyecto fue presentado por Ovelar tras el escándalo de majestuoso quince años de la hija de la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC), para “calmar” un poco los cuestionamientos ciudadanos hacia el derroche cartista.

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Mientras que la senadora Lizarella Valente (ANR-HC), por una vendetta política, solicitó que también se excluya al gobernador César “Landy” Torres de la administración del millonario recurso otorgado en el marco del proyecto Hambre Cero.

Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos).

En agenda del Senado también se encuentra el sugestivo proyecto de ley que declara por un año situación de emergencia en materia de seguridad vial, presentado por los diputados cartistas; Hugo Meza y Miguel Del Puerto.

El proyecto de ley dispone que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativas para la prevención, fiscalización, control y reducción de los siniestros viales. Sin embargo, en el documento no se definen cuáles serían esas medidas, por lo que levanta sospecha la celeridad en el tratamiento.

En Diputados ingresó el 12 de mayo, y ese mismo día fue aprobado y a las dos semanas ya está en el orden del día del Senado.